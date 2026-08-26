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Culiacán. - En su segundo día de mandato, la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava envió varios mensajes, uno de ellos respeto a la pluralidad, apertura y cercanía con todos los sectores y cumplimiento de todos los compromisos, entre ellos el pago de los apoyos estatales de 400 pesos por tonelada de maíz cosechados.
Dijo que se revisarán los avances que se tienen en los pagos del esquema de apoyos que se acordó con el gobierno federal, por lo que pidió a los agricultores que confíen que se les va a cubrir estos montos que están pendientes.
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Adelantó que revisará con las distintas dependencias del gobierno federal la continuación de los programas encauzados para la ganadería, la pesca, el rescate de sistemas lacunarios, entre otros.
Domínguez Nava, en comunicados, afirmó que llegó para servir y trabajar con la gente, por lo que va a mantener mucha cercanía y apertura para atenderlos para que sientan y vean que tienen un gobierno de puertas abiertas.
En uno de sus mensajes se comprometió a ejercer un gobierno garante de la democracia, respetuoso de las distintas fuerzas políticas y la pluralidad, ya que en el próximo proceso electoral serán los ciudadanos quienes podrán valorar y tomar una decisión.
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