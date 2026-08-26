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Culiacán, Sin.- En un primer mensaje de la nueva gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava adelantó que, para la próxima semana, presentará un plan integral para la gobernabilidad y seguridad de Sinaloa, el cual va a empezar a diseñar y compartirá con sectores municipios y gobierno de México.
Informó que dejó claro a su gabinete y a las áreas estratégicas de la necesidad de dar certeza al pueblo y fundamentalmente recuperar su confianza, por lo que instruyó a sus funcionarios a hacer recorridos los fines de semana por los municipios.
Comentó que ella, en el primer mes, visitará las tres regiones del estado para fortalecer el diálogo o reconstruirlo en los casos que sean necesarios con la gente y articular una serie de acciones para cambiar de fondo la realidad con cercanía.
A través de un video divulgado, en su primer día de mandato, anunció que sostendrán reuniones y establecerán mecanismos permanentes de trabajo con personas del sector agrícola, pesquero, turístico, ganadero, empresarial, comunidades y pueblos originarios.
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Graciela Domínguez, en su primer mensaje, ofreció atender las problemáticas sociales inmediatas, como el caso de Topolobampo, que se sumará a la ruta establecida por el gobierno de México para dar seguimiento al trabajo con las comunidades del pueblo Mayo-Yoreme y la empresa.
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