Culiacán, Sin.- En un primer mensaje de la nueva gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava adelantó que, para la próxima semana, presentará un plan integral para la gobernabilidad y seguridad de Sinaloa, el cual va a empezar a diseñar y compartirá con sectores municipios y gobierno de México.

Informó que dejó claro a su gabinete y a las áreas estratégicas de la necesidad de dar certeza al pueblo y fundamentalmente recuperar su confianza, por lo que instruyó a sus funcionarios a hacer recorridos los fines de semana por los municipios.

Comentó que ella, en el primer mes, visitará las tres regiones del estado para fortalecer el diálogo o reconstruirlo en los casos que sean necesarios con la gente y articular una serie de acciones para cambiar de fondo la realidad con cercanía.

A través de un video divulgado, en su primer día de mandato, anunció que sostendrán reuniones y establecerán mecanismos permanentes de trabajo con personas del sector agrícola, pesquero, turístico, ganadero, empresarial, comunidades y pueblos originarios.

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Graciela Domínguez, en su primer mensaje, ofreció atender las problemáticas sociales inmediatas, como el caso de Topolobampo, que se sumará a la ruta establecida por el gobierno de México para dar seguimiento al trabajo con las comunidades del pueblo Mayo-Yoreme y la empresa.

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Encabezaremos un gobierno cercano a la gente, de territorio; un gobierno que escuche a los diferentes sectores sociales y productivos.



Juntas y juntos, vamos a devolverle a nuestro estado la certeza, la paz y la esperanza que merece.



Me reitero al servicio del pueblo.



Gobernar… pic.twitter.com/iaE4LZ0Oey — Graciela Domínguez Nava (@GracielaDguezN) August 26, 2026

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cdm