Desde la Liga de Expansión MX se escuchan gritos de impotencia y rabia. No importa que en sus protestas se tapen la boca de manera sarcástica con el fin de no recibir multas, el lamento se oye en toda la República Mexicana.

Y las personalidades que alzan la voz cada vez son más. Efraín Flores, técnico y formador mexicano, exige el regreso del ascenso y descenso a la Liga MX.

“Es súper necesario, extremadamente necesario para hacer una Liga MX más competitiva. No tener ascenso y descenso nos afecta a nivel mundial. Los visores se dan cuenta de que no es una Liga competitiva y entonces no se fijan tanto en nuestros jóvenes”, declaró Flores en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

“Mejor van a ver Ligas donde hay mucha más competencia, donde hay más credibilidad a lo que se está haciendo y bueno, pues así está pasando con nosotros”, agregó el extécnico de Chivas y Pachuca.

El histórico formador de equipos como Atlas o Guadalajara, considera que en la Liga de plata hay casos de alto nivel.

Sin embargo, el poco interés de los dueños ayuda poco y nada en el crecimiento de los jóvenes que permanecen en busca de oportunidades.

[Publicidad]

“Hay un gran nivel en la Liga de Expansión, el problema es que los clubes, los dueños, no se han puesto de acuerdo por intereses económicos, pero de que hay un buen nivel y que, si es formativa, es formativa, pero también debe ser competitiva. No puede existir el conformismo deportivo y pagar solamente una multa”, enfatizó el técnico mexicano.

La última vez que hubo ascenso y descenso en la Liga MX fue al finalizar la temporada 2018-2019, con el campeonato del Atlético de San Luis. Sebastián García M.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.