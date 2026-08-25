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Dos sujetos identificados como Edgar “N” y David “N” fueron detenidos por policías de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) por presuntamente ofrecer responder el exámen de admisión a la UNAM.
La FGJ comunicó que en la investigación se identificó que los dos sujetos usaron las instalaciones y los equipos de la academia “Más Preparación” para ofrecer sus servicios, en lugar de los aspirantes.
Además, contaron con el apoyo de algunos instructores.
En las investigaciones, realizadas entre mayo y junio de este año, a raíz de denuncias por estas prácticas, la UNAM proporcionó información sobre nueve aspirantes cuyos exámenes mostraban coincidencias en los datos de conexión y otras irregularidades.
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La FGJ aseguró mediante un comunicado que "el análisis de esta información, archivos digitales y entrevistas permitió relacionar las evaluaciones con sedes de la academia e identificar la posible participación de los ahora detenidos".
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Con los datos de prueba obtenidos se obtuvieron las órdenes de aprehensión, las cuales fueron ejecutadas este martes 25, mediante las cuales se detuvo a Edgar y David.
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Asimismo, se realizaron cuatro cateos en los que se aseguraron dispositivos de almacenamiento, los cuales serán analizados para determinar el alcance del esquema.
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La FGJ mencionó que las investigaciones continúan para identificar a otras personas posiblemente relacionadas y determinar si estas prácticas fueron utilizadas en otros procesos de admisión.
dmrr/cr
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