La titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), Bertha Alcalde Luján, informó que la deportación de Octavio Jorge Cortés Jiménez, el agresor de una recepcionista en Park Lige, en la alcaldía Cuajimalpa, sigue en proceso.

Señaló que los tiempos para que las autoridades del país vecino entreguen al detenido obedecen a su legislación migratoria.

"Seguimos trabajando con autoridades estadounidenses que reportaron la detención de esta persona; sigue en proceso de deportación, todavía no finaliza este proceso que tiene más bien naturaleza migratoria. Una vez concluido, se va a proceder al cumplimiento de la orden de aprehensión".

Los tiempos para que las autoridades del país vecino entreguen al detenido obedecen a su legislación migratoria. | Foto: Captura de pantalla de un video exclusivo de Grupo Fórmula.

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Alcalde dijo que no hay certeza de la fecha para la entrega del agresor por parte de autoridades de los Estados Unidos.

Octavio fue detenido el pasado 13 de agosto en San Diego, California.

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El 29 de junio de 2026, el detenido agredió a la trabajadora de un hotel, en la zona de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, hechos que fueron difundidos a través de redes sociales.

Está acusado de tentativa de feminicidio.

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JACL/cr