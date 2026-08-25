Moisés Peñaloza reconoce que su personalidad no terminó de encajar con la dinámica de “La casa de los famosos México”, pues, aunque sabía que el reality exigía generar contenido, enfrentarse a los conflictos y polémicas, decidió mantenerse fiel a su manera de ser.

Tras convertirse en el cuarto eliminado del programa, el actor considera que esa forma de jugar pudo influir en la percepción que el público tuvo de él y, finalmente, en su salida de la competencia.

“Desafortunadamente, el contenido que yo daba no era el mejor, pero no iba a hacer algo que no me representara”, reconoció Moisés en entrevista con EL UNIVERSAL.

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Peñaloza asegura que, aunque entendía las reglas no escritas de un reality como éste, nunca contempló cambiar su personalidad con tal de alargar su estancia en la casa.

"Buscaban un conflicto y a lo mejor un contenido más amarillista o a lo mejor como el burlón o el cómico o el bulleador, pero yo no soy así", agregó.

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Moisés Peñaloza fue testigo del romance entre Flor Vigna y Ese Pérez

Durante su participación, Moisés fue testigo del romance que empezaba a surgir entre Flor Vigna y Ese Pérez, pero que no llegó a buen término.

En la última gala de eliminación, Flor fue acusada de "colgarse" de Pérez y la poca reacción del influencer ocasionó que la argentina tomara la decisión de ponerle punto final.

El también modelo, reveló que para él la relación sí era real; incluso, asumió el papel de consejero para ambos.

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“Fue bonito verlos enamorados y apasionados. En cierto punto aconsejé a ambos. A Ese Pérez le dije: ‘Tú eres más pequeño y ella busca algo más formal y maduro’”, contó.

Con Flor, quien se convirtió en una de sus amigas más cercanas, la situación fue diferente, pues le pidió no apresurarse.

“A ella le dije: ‘Tienes que ser muy lista porque él es más joven que tú. No es que sea inmaduro, sino que está viviendo el momento. Dense tiempo, conózcanse y posiblemente puedan disfrutar la casa desde otro momento’”, relató.

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Con su eliminación, Moisés deja atrás una experiencia que, asegura, le permitió conocer a personas nuevas en circunstancias completamente distintas; mientras que dentro de la casa continúan creciendo las divisiones, las estrategias y los conflictos.

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