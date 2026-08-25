El canciller mexicano, Roberto Velasco, anunció este martes que mañana sostendrá una reunión en Washington DC con el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio.

En una publicación en X, Velasco escribió que tras dos días muy productivos en Seúl, República de Corea, aterrizó en Washington D. C.

Aseguró que además de Rubio, sostendrá mañana “diversas reuniones sobre temas prioritarios de la agenda bilateral”.

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La última vez que el titular de la SRE y el secretario del Departamento de Estado se reunieron fue el 19 de julio pasado, durante la final de la Copa de futbol en Nueva Jersey.

Seúl recibe a canciller mexicano

Durante su estancia en Seúl, Velasco avanzó con el gobierno surcoreano en la preparación del Plan de Acción 2026-2030. Se prevé que el plan se firme cuando los mandatarios de ambos países, Claudia Sheinbaum y Lee Jae Myung, se reúnan en Ciudad de México en septiembre.

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Durante su encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores surcoreano, Cho Hyun, ambos funcionarios acordaron impulsar la cooperación bilateral en educación y cultura.

Canciller Roberto Velasco finaliza gira de trabajo en Corea (25/08/2026). Foto: Especial

Velasco también acordó reforzar la cooperación en ciencia y tecnología con Corea del Sur.

Entre las propuestas destaca la creación de un programa de becas México-Corea, así como el establecimiento de un Centro de Cultura Coreana en México. También se planteó una iniciativa conjunta con el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST) para desarrollar programas educativos especializados en ingeniería, tecnología y semiconductores.

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La visita de Lee Jae Myung representará un nuevo impulso a la relación entre ambos países, cuyo intercambio comercial alcanzó 29.7 mil millones de dólares en 2025.

La SRE destacó esta visita de Velasco al país asiátco, “orientada a fortalecer los vínculos económicos e impulsar la cooperación en sectores estratégicos”.

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¿Cómo se encuentra la relación entre EU y México?

La reunión con Rubio se produce en momentos en que el gobierno estadounidense presiona al de México para la entrega de 10 funcionarios y exfuncionarios señalados por la Justicia de Estados Unidos de tener vínculos con la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que se requieren pruebas contra los funcionarios señalados, encabezados por el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Otro de los acusados, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, se entregó a las autoridades estadounidenses en mayo. Hace unos días, dejó de estar bajo custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP), lo que podría indicar un posible acuerdo de cooperación con la Justicia norteamericana.

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