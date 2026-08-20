Washington. Estados Unidos sancionó este jueves a tres funcionarios y nueve entidades estatales cubanas relacionadas con la minería, el comercio exterior y la metalúrgica, entre ellas el ministerio de la Construcción, como parte de su campaña de presión en busca de cambios políticos y económicos en la isla.

"Hoy, el Departamento de Estado designa a nueve entidades y a tres personas para impulsar la iniciativa integral de la Administración Trump destinada a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio", informó la institución en un comunicado.

Los mencionados son tres directivos del ya sancionado Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP): su director, Fernando González Llort, uno de los cinco espías de la Red Avispa condenado en Estados Unidos y luego retornado a Cuba; la vicepresidenta primera, Noemí Rabaza Fernández, y la directora para Norteamérica, Leima Martínez Freire.

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"El régimen cubano ha pasado décadas utilizando grupos pantalla para infiltrarse entre los estadounidenses, corromperlos y radicalizarlos", dijo en X el secretario de Estado, Marco Rubio, al anunciar las nuevas acciones.

Rubio afirmó que el instituto es responsable de patrocinar “una vasta red subversiva en Estados Unidos destinada a identificar, captar y radicalizar” a estadounidenses.

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En un comunicado, el secretario de Estado dijo que “hace apenas unos días, el régimen intentó utilizar los 100 años del cabecilla comunista y déspota Fidel Castro para revitalizar esta red subversiva, trasladando a La Habana a una nueva brigada de simpatizantes internacionales para establecer contactos con funcionarios del régimen”.

“La administración Trump no se quedará de brazos cruzados mientras una potencia extranjera hostil busca explotar nuestras libertades, de las que ninguna goza su pueblo, engañando y corrompiendo a ciudadanos estadounidenses con mentiras, técnicas de espionaje y otras fechorías, como parte de la razón de ser del régimen de exportar marxismo, resentimiento racial y violencia comunista por todo el mundo”, señaló Rubio.

Today’s designations make clear that the Trump Administration will not tolerate the Cuban regime’s efforts to fund its repression or continue its decades-long campaign of subversive anti-American activities.https://t.co/BjWMFpCWXn — Department of State (@StateDept) August 20, 2026

Agregó que las nueve entidades señaladas "sostienen y financian el aparato represivo del régimen" de La Habana.

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Además del ministerio de la Construcción, fueron sancionadas la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, la importadora y exportadora Metalcuba, el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal) y la importadora de productos metalúrgicos Acinox Comercial.

Completan la lista la gestora de comercio Coratur, la Empresa Central de Abastecimiento y Ventas de Equipos de Transporte Pesado y Piezas (Transimport), la Empresa Comercializadora de Artículos en General (Consumimport) y Acorec, una agencia que provee personal local a las empresas extranjeras en Cuba.

"Cualquier persona que apoye, patrocine o proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada ella misma. Los bancos extranjeros y otras empresas que ofrezcan servicios a estas entidades, o custodien sus fondos deben tomar medidas inmediatas para cesar su apoyo", agregó Rubio, de raíces cubanas.

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Estadounidenses que visitaron Cuba están en la mira

Las sanciones más recientes se producen después de una operación en el aeropuerto de Miami el fin de semana pasado en la que varios ciudadanos estadounidenses que regresaban a Estados Unidos de Cuba, tras participar en actos por el cumpleaños de Castro, fueron detenidos brevemente, según funcionarios estadounidenses. A algunos se les incautaron sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos personales para inspección, indicaron los funcionarios.

Las autoridades estadounidenses estaban preparadas para detener a decenas de activistas que regresaban para una revisión secundaria, pero muchos menos cumplieron los criterios para el interrogatorio reforzado por parte de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, señalaron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque los detalles de la operación no se han hecho públicos. Indicaron que los detenidos al final fueron liberados y se les permitió ingresar a Estados Unidos.

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Los funcionarios señalaron que cualquiera que haya sido detenido y liberado aún podría enfrentar un proceso judicial si se determina que violó las sanciones de Estados Unidos, que prohíben todas las transacciones con entidades propiedad del gobierno cubano, incluidos restaurantes, hoteles y tiendas. Sin embargo, no estaba claro cuál era el estatus de los teléfonos celulares, computadoras portátiles y tabletas incautados

Las nuevas sanciones se unen a las dirigidas contra el actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y los cargos criminales contra el exmandatario Raúl Castro, dentro de la campaña de Trump por ahogar a una Cuba ya en crisis.

Washington mantiene un bloqueo de crudo que ha agravado la seria situación económica y humanitaria en el país, provocada principalmente por años de gestión del gobierno isleño y ha decretado medidas contra entidades extranjeras que operen en sectores vitales de energía, defensa, minería y servicios financieros en la nación caribeña.

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