Belinda dejará atrás a la realeza europea, para enfrascarse en uno de los casos más mediáticos de la justicia mexicana; y es que, tras dar vida a la emperatriz Carlota, ahora interpretará a Florence Cassez.

La cantante y actriz confirmó que encabezará una nueva miniserie inspirada en la detención de la francesa, y que describió como uno de sus sueños más grandes:

"Muy pronto cumpliré uno de los sueños más importantes de mi carrera: interpretar a Florence Cassez en una miniserie. Una historia real que conmocionó a toda una nación y trascendió fronteras", escribió en un comunicado en redes sociales.

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Aunque no reveló muchos detalles sobre el elenco o le fecha de estreno, la intérprete de "Cactus" confirmó que no solo protagonizará esta historia, también fungirá como productora asociada.

Belinda concluyó su mensaje asegurando que ha dedicado un esfuerzo especial al proyecto y espera que el público lo disfrute tanto como ella.

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"Desde el primer día he puesto todo mi corazón en este proyecto y espero que, cuando llegue el momento, pueda conmoverlos tanto como nos ha conmovido a nosotros crearla", finalizó.

La cantante aseguró que cumplirá uno de sus sueños más grandes. Foto: Instagram.

¿Quién es Florence Cassez?

La historia de Florence Cassez se convirtió en una de las polémicas más grandes de los años 2000; incluso, puso tensión en las relaciones entre México y Francia.

En diciembre de 2005, la ciudadana francesa fue detenida junto a su entonces pareja, Israel Vallarta, acusado por autoridades federales de liderar la banda Los Zodiaco.

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El arresto cobró interés nacional cuando la policía transmitió en vivo la captura. Tiempo después reconocieron que todo se había tratado de una recreación, pues la detención ocurrió horas antes.

Cassez fue sentenciada a 96 años por secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del ejército. Sin embargo, tras un proceso de apelación, su condena fue rebajada a 60 años; situación que detonó un álgido enfrentamiento entre los gobiernos de Nicolas Sarkozy y Felipe Calderón.

En enero de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le otorgó un amparo y ordenó su inmediata libertad al concluir que las violaciones graves a sus garantías fundamentales viciaron el proceso en su contra.

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