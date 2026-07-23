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Danna también recurrió a sus redes sociales para exhortar a sus fans, conocidos como "Dreamers", a que eviten involucrarse en las campañas de odio que son, aparentemente, impulsadas por fandoms que provocan que diferentes artistas se confronten entre sí.
Luego de que Belinda se pronunciara para aclarar que no busca conflictuarse con ninguna de sus compañeras de la industria —luego de que en redes sociales se sugiriera que se había enemistado con Kenia Os por no incluirla como una "pop star" en el momento en que se describió a sí misma y a Danna de esta manera—, la cantante de "XT4S1S" también se ha pronunciado.
A través de su cuenta de Instagram, Danna envió un mensaje dedicado a sus seguidores, a quienes invita a conducirse pacíficamente con los fans de otras cantantes, aun cuando estos pudieran estar atacándola; pues, entre sus deseos, está el de evitar, como dijo en un principio Belinda, los "mensajes negativos" y la propagación del "hate".
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"Les invito a que si, se encuentran en internet, con cualquier tipo de contenido hacía mi persona o, a mis compañeras, hagan caso omiso o, respondan desde el amor; no seamos partícipes en alimentar narrativas de odio, ya que, como he dicho, hay lugar para todas y siempre pesarán más las razones para estar feliz y agradecida".
En su mensaje, la intérprete de "Si se acaba el mundo" también reconoce que, a lo largo de su trayectoria, ha estado expuesta a críticas y comparaciones.
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"Trabajo en una industria donde yo, como música, al igual que muchas de mis compañeras, todos los días afronto críticas, burlas y comparaciones; cancelar, acosar o amedrentar sólo perpetúa el discurso de violencia que, durante tanto tiempo, ha existido".
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Horas más tarde de que compartiera su postura, Danna fue captada en el aeropuerto de la CDMX, en donde prefirió a hacer mutis respecto a la situación, afirmando que no daría más foco a una situación con proporciones dañinas.
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"No tengo más comentarios chicos, mi respuesta está en mi historia de ayer, no voy a seguir alimentando este tema, muchas gracias", puntualizó.
melc
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