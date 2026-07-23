El Toyota GR Yaris es uno de esos autos que no deberían existir en una época dominada por los SUV y la electrificación. Es un vehículo que nació como un ejercicio de homologación para el Campeonato Mundial de Rally (WRC), con una carrocería de 3 puertas, tracción integral y una configuración desarrollada por GAZOO Racing. Desde su debut, se convirtió en uno de los deportivos más deseados de Toyota y en un referente entre los hot hatch modernos.

Ahora, la marca japonesa trae a nuestro país una nueva evolución de este modelo: el Toyota GR Yaris Aero Performance Package 2027, una versión que toma parte del aprendizaje obtenido en competencia para mejorar su comportamiento aerodinámico.

Foto: Toyota

Toyota GR Yaris Aero Performance Package: más enfocado en la aerodinámica

La principal novedad del Toyota GR Yaris Aero Performance Package es la incorporación de un paquete aerodinámico desarrollado directamente por GAZOO Racing. Entre los cambios destacan un nuevo lip delantero, alerón trasero con ajuste de ángulo, tomas de aire optimizadas en el cofre, nuevas salpicaderas y cubiertas inferiores para mejorar el flujo de aire.

Lee también Estas son las multas por tapar un bache

Más allá de un cambio visual, estos elementos buscan incrementar la estabilidad y el control cuando se conduce a altas velocidades, una filosofía que ha acompañado al modelo desde su creación.

Foto: Toyota

Conserva el motor de 296 hp

Bajo el cofre, el Toyota GR Yaris Aero Performance Package mantiene el conocido motor tricilíndrico turbo de 1.6 litros, capaz de desarrollar 296 hp y 295 lb-pie de torque. Gracias a ello, acelera de 0 a 100 km/h en 5.2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 230 km/h.

[Publicidad]

A esto se suma el sistema de tracción integral GR-FOUR, que permite elegir entre los modos Normal, Track y Gravel para modificar la distribución de torque dependiendo de las condiciones del camino.

La puesta a punto también incluye ajustes en la suspensión GR y mejoras en los puntos de sujeción de los amortiguadores, mientras que la plataforma TNGA y la suspensión independiente en ambos ejes continúan siendo parte fundamental de su comportamiento dinámico.

Foto: Toyota

Tecnología y seguridad

En el interior, el Toyota GR Yaris Aero Performance Package integra una pantalla de información múltiple de 12.3 pulgadas y un sistema de infoentretenimiento de 7 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

[Publicidad]

En materia de seguridad, incorpora Toyota Safety Sense 3.0, que incluye asistencias como sistema de pre-colisión, mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo y luces altas automáticas, además de seis bolsas de aire.

Precio del Toyota GR Yaris Aero Performance Package en México

El nuevo Toyota GR Yaris Aero Performance Package 2027 estará disponible en México en colores Blanco, Rojo y Gris Metálico, con un precio de 898,200 pesos.

Leer también Qué piden para la corrección de datos en tu tarjeta de circulación

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters