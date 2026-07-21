Cuando pensamos en un sedán deportivo, normalmente lo asociamos con una carrocería más ligera, una puesta a punto enfocada en el desempeño y cifras que deberían superar sin problema a un SUV familiar. Sin embargo, las pruebas que realizó Car and Driver medio especializado en la industria automotriz fundado en Estados Unidos en 1955, dejaron un resultado que nunca hubiéramos imaginado, el Dodge Charger R/T 2026 no solo es más pesado que un Mazda CX-90, sino que además pierde en velocidad máxima frente al SUV japonés.

De acuerdo con la publicación y el análisis que el medio realizó, el Dodge Charger R/T 2026 registró un peso de 2,232 kg durante sus pruebas. Aunque si consideramos que el Mazda CX-90 tiene un peso de 2,221 kg, es llamativo al tratarse de un SUV de 3 filas con capacidad para hasta 8 pasajeros.

Foto: cortesía de carscoops

Sin embargo es importante tomar en cuenta que los datos oficiales de ambas marcas son ligeramente inferiores. Mazda declara un peso de 2,198 kg para el CX-90 con motor de acceso, mientras que Dodge anuncia 2,151 kg para el Charger R/T. Eso si, el estudio se llevo a cabo con ambos vehículos bajo las mismas condiciones y por el mismo equipo.

En términos mecánicos, el Mazda CX-90 evaluado tenía el motor 6 cilindros en línea turboalimentado con 280 hp y 332 lb-pie de torque. Gracias a ello, fue capaz de acelerar de 0 a 97 km/h en 6.9 segundos.

Por su parte, el Dodge Charger R/T 2026 emplea un motor Hurricane biturbo de 6 cilindros que desarrolla 420 hp. Como era de esperarse, el sedán estadounidense fue considerablemente más rápido al conseguir apenas 4.7 segundos durante la misma prueba.

Foto: cortesía de carscoops

Sin embargo, la sorpresa llegó al momento de medir la velocidad máxima. El Dodge Charger R/T 2026 está limitado electrónicamente a 201 km/h, mientras que el Mazda CX-90 alcanzó 204 km/h, una diferencia mínima de apenas 3 km/h, pero suficiente para que el SUV se quedara con este apartado.

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En la práctica, esta diferencia difícilmente tendrá relevancia para la mayoría de los propietarios, especialmente en mercados donde los límites de velocidad están muy por debajo de estas cifras. Aun así, resulta interesante observar cómo la evolución de los SUV ha reducido la brecha respecto a modelos tradicionalmente asociados con el desempeño.

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Más allá de los números, el caso del Dodge Charger R/T 2026 demuestra que el peso continúa siendo uno de los principales desafíos para la industria automotriz. Equipamiento adicional, mayores estándares de seguridad y nuevas tecnologías han provocado que incluso los autos de orientación deportiva sean considerablemente más pesados que hace apenas una década.

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Y aunque el Charger sigue siendo el claro ganador en aceleración, pocos habrían imaginado que un Mazda CX-90 tendría argumentos para presumir una velocidad máxima superior.

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