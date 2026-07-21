Autopistas | 21-07-26 | 12:21 | David Jiménez | Actualizada | 21-07-26 | 12:30 |

La es un documento imprescindible para cualquier conductor. Sin embargo, no es necesario cargar con el plástico a todos lados porque es posible obtenerla en su formato digital.

De esta manera, siempre la tendrás contigo y podrás usarla en caso de que te la pida un oficial de tránsito. ¿Quieres saber cómo obtenerla? En te lo explicamos paso a paso.

La licencia de conducir es un documento intransferible y personal que sirve como identificación. Foto: Unsplash
La licencia de conducir es un documento intransferible y personal que sirve como identificación. Foto: Unsplash

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¿Cómo obtener la licencia de conducir permanente en digital?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (), para obtener la licencia de conducir permanente en digital es necesario que el interesado cuente con antecedentes de expedición en CDMX, además de contar con sus datos biométricos actualizados.

De digital a física

Si cumples con esos requisitos, sigue estos pasos para obtenerla:

¡Ojo! En caso de que el sistema no tenga tus datos biométricos actualizados, necesitarás solicitar una cita en el portal de la Semovi para completar el proceso. Agéndala aquí .

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De física a digital

Si ya cuentas con tu licencia de conducir física y quieres generar la versión digital, los pasos del proceso son:

  • Descarga la App CDMX.
  • Inicia sesión con tu Llave CDMX.
  • Dirígete a “Documentos
  • Selecciona “Licencia de conducir” e ingresa tus datos o escanea el código QR.

¡Listo! Ya puedes usar tu licencia de conducir desde tu celular. Recuerda que este documento tiene la misma validez que el plástico emitido por la Semovi.

Para obtener la licencia digital es necesario que el sistema tenga tus datos biométricos actualizados. Foto: Secretaría de Movilidad de la CDMX
Para obtener la licencia digital es necesario que el sistema tenga tus datos biométricos actualizados. Foto: Secretaría de Movilidad de la CDMX

¿Cómo obtener la licencia digital si no tienes antecedentes en CDMX?

Como lo mencionamos anteriormente, el proceso para obtener la digital en la CDMX depende si tienes antecedentes.

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En caso de que sea tu primera vez tramitándola, el proceso se realiza así:

Posteriormente, agenda una cita en y presenta los siguientes documentos:

  • Identificación oficial.
  • Constancia de aprobación.
  • Cita impresa.
  • Comprobante de domicilio.

Finalmente, te entregarán tu licencia de conducir física y podrás generar la versión digital desde la App CDMX.

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La licencia de conducir no sólo avala que transites por la vía pública, también puedes usarla como identificación oficial. Por eso, te recomendamos siempre tenerla en tu celular.

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