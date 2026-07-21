La licencia de conducir es un documento imprescindible para cualquier conductor. Sin embargo, no es necesario cargar con el plástico a todos lados porque es posible obtenerla en su formato digital.

De esta manera, siempre la tendrás contigo y podrás usarla en caso de que te la pida un oficial de tránsito. ¿Quieres saber cómo obtenerla? En Autopistas te lo explicamos paso a paso.

La licencia de conducir es un documento intransferible y personal que sirve como identificación. Foto: Unsplash

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¿Cómo obtener la licencia de conducir permanente en digital?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), para obtener la licencia de conducir permanente en digital es necesario que el interesado cuente con antecedentes de expedición en CDMX, además de contar con sus datos biométricos actualizados.

De digital a física

Si cumples con esos requisitos, sigue estos pasos para obtenerla:

Ingresa a https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/tramites.

Accede con tu Llave CDMX. De no contar con ella, puedes crearla en https://llave.cdmx.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml?faces-redirect=true.

Selecciona “Ya tengo una Licencia tipo A y quiero obtener la permanente”. Después realiza el registro.

Ingresa tus datos.

Paga tu licencia en el sitio web o genera una línea de captura. El costo es de $1,500.

Una vez que generes la versión digital, si aún no cuentas con el plástico también puedes solicitarlo.

¡Ojo! En caso de que el sistema no tenga tus datos biométricos actualizados, necesitarás solicitar una cita en el portal de la Semovi para completar el proceso. Agéndala aquí https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/.

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De física a digital

Si ya cuentas con tu licencia de conducir física y quieres generar la versión digital, los pasos del proceso son:

Descarga la App CDMX.

Inicia sesión con tu Llave CDMX.

Dirígete a “Documentos

Selecciona “Licencia de conducir” e ingresa tus datos o escanea el código QR.

¡Listo! Ya puedes usar tu licencia de conducir desde tu celular. Recuerda que este documento tiene la misma validez que el plástico emitido por la Semovi.

Para obtener la licencia digital es necesario que el sistema tenga tus datos biométricos actualizados. Foto: Secretaría de Movilidad de la CDMX

¿Cómo obtener la licencia digital si no tienes antecedentes en CDMX?

Como lo mencionamos anteriormente, el proceso para obtener la licencia de conducir digital en la CDMX depende si tienes antecedentes.

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En caso de que sea tu primera vez tramitándola, el proceso se realiza así:

Ingresa a https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/.

Accede con tu Llave CDMX.

Selecciona “Nunca he tramitado una Licencia tipo A”.

Descarga el curso para realizar el examen teórico.

Realiza el examen disponible en https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/tramites/sin-licencia/curso.

Una vez aprobado el examen, no olvides descargar la constancia de evaluación.

Puedes pagar en línea o generar la línea de captura para pagar en bancos y tiendas autorizadas por la Semovi.

Posteriormente, agenda una cita en https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/ y presenta los siguientes documentos:

Identificación oficial.

Constancia de aprobación.

Cita impresa.

Comprobante de domicilio.

Finalmente, te entregarán tu licencia de conducir física y podrás generar la versión digital desde la App CDMX.

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La licencia de conducir no sólo avala que transites por la vía pública, también puedes usarla como identificación oficial. Por eso, te recomendamos siempre tenerla en tu celular.

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