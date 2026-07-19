Ante un accidente o para ciertos trámites vehiculares en la Ciudad de México, contar con la tarjeta de circulación es básico. Y por lo mismo, mantener sus datos actualizados es importante para que la unidad esté bien identificada ante las autoridades.

Para que te ahorres problemas administrativos en el futuro y mantenga tu documentación en regla, en Autopistas te explicamos cómo corregir sus datos si están mal.

¿Qué necesitas para corregir los datos de la tarjeta de circulación?

En la capital, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), el costo por la corrección de datos en la tarjeta de circulación es de $433.00, y se realiza bajo el concepto de reposición.

Y para realizar el trámite, los documentos a presentar son los siguientes:

Identificación original y vigente con fotografía, datos personales legibles y sin tachaduras ni enmendaduras.

Póliza de seguro original y vigente. También se permite presentar la “Acreditación de Personalidad Jurídica”, por medio de acta constitutiva de última designación en asamblea y poder notarial, o una carta poder para representación de persona física dirigida a la Semovi.

En caso de pérdida, entregar el acta de extravío o carpeta de investigación por robo expedida por la Fiscalía Desconcentrada.

Este es el precio de la renovación de la tarjeta de circulación en 2026. Foto: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX

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¿Cómo solicitar la corrección de datos en la tarjeta de circulación?

Como lo mencionamos anteriormente, para solicitar la corrección de datos de la tarjeta de circulación se tiene que hacer el proceso como si fuera una reposición.

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A continuación, te compartimos el paso a paso:

Reúne los documentos.

Solicita una cita en el módulo Vallejo, dentro del portal https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/

Obtén tu línea de pago y efectúalo en https://pagosytramites.edomex.gob.mx/recaudacion/

Preséntate el día de tu cita con documentos en mano.

Revisa que los datos sean correctos.

Si todo está bien, te entregarán la hoja de validación de datos para tu firma de conformidad.

Y finalmente, recibe tu nueva tarjeta de circulación.

La tarjeta de circulación es un documento obligatorio para los conductores de CDMX. Foto: Secretaría de Movilidad

¡Listo! De esta manera puedes renovar los datos de tu tarjeta de circulación. Si notas algún error, te recomendamos actualizarla lo antes posible para que puedas circular sin inconvenientes.

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