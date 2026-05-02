La tarjeta de circulación es obligatoria en la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad (Semovi) es responsable de expedirla. Cuando ocurre un incidente de tráfico, sí o sí la solicitan las autoridades.

Aunque al dar de alta un vehículo se incluye este documento, en la entidad tiene una vigencia de 3 años. Terminado ese periodo debes renovarla o solicitar su reposición si se te pierde o te la roban.

¿Cuánto debes pagar para obtenerla? En Autopistas te lo explicamos.

La tarjeta de circulación tiene una vigencia de 3 años en CDMX. Foto: Secretaría de Movilidad

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¿Qué precio tiene la tarjeta de circulación en CDMX?

Como lo mencionamos anteriormente, el emplacamiento de un auto nuevo incluye la tarjeta de circulación y el engomado; en este caso, el costo es de $972. Pero si necesitas su reposición o renovación, entonces te cuesta $433.

De acuerdo con el portal de la Semovi, la renovación se puede hacer en línea y se debe tener a la mano la tarjeta de circulación.

En cambio, la reposición por robo o extravío tiene que hacerse presencial. Estos son los documentos (en original y copia) para realizar el proceso:

Identificación oficial con fotografía, legible, sin tachaduras ni enmendaduras.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México, donde se muestre la calle, número, colonia, alcaldía, código postal. No mayor a 3 meses.

Comprobante de pago de tenencias o refrendos del ejercicio fiscal actual y de los 5 anteriores, de acuerdo con el año de facturación del vehículo (6 en total).

Comprobante de propiedad; puede ser factura de origen, factura digital (no endosable) y factura no digital (endosable).

Tarjeta de circulación: en caso de extravío se tiene que presentar un acta circunstanciada ante Juez Cívico; y en caso de robo es necesario presentar el acta de denuncia ante el Ministerio Público.

Comprobante de pago de derechos.

Una vez finalizado el trámite, y en lo que te entregan el nuevo documento, te recomendamos portar la tarjeta de circulación vencida y la hoja impresa de su renovación o reposición por si te la piden los oficiales de tránsito.

Este es el precio de la renovación de la tarjeta de circulación en 2026. Foto: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX

¿Cómo renovar en línea la tarjeta de circulación de CDMX?

El primer paso para renovar tu tarjeta de circulación en línea es contar con tu Llave CDMX; si no cuentas con ella, créala en este portal https://llave.cdmx.gob.mx.

Después, realiza lo siguiente:

Ingresa a https://tramites.cdmx.gob.mx/tarjeta-circulacion/public/

Selecciona “Refrendar mi tarjeta”.

Inicia sesión con tu Llave CDMX.

Pulsa “Quiero pagar en línea o generar una línea de captura”.

Ingresa tu número de placa.

Paga con tarjeta de crédito o débito.

Imprime y guarda el comprobante.

Transcurrido un plazo de 24 a 48 horas, agenda una cita en cita.semovi.cdmx.gob.mx. Luego acude a los Módulos de Control Vehicular de la Semovi con tus documentos y el comprobante de pago para recoger tu tarjeta de circulación.

Conocer cuánto cuesta tramitarla o renovarla es fundamental para cumplir con las obligaciones vehiculares y evitar multas.

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