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La es obligatoria en la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad (Semovi) es responsable de expedirla. Cuando ocurre un incidente de tráfico, sí o sí la solicitan las autoridades.

Aunque al dar de alta un vehículo se incluye este documento, en la entidad tiene una vigencia de 3 años. Terminado ese periodo debes renovarla o solicitar su reposición si se te pierde o te la roban.

¿Cuánto debes pagar para obtenerla? En te lo explicamos.

La tarjeta de circulación tiene una vigencia de 3 años en CDMX. Foto: Secretaría de Movilidad
La tarjeta de circulación tiene una vigencia de 3 años en CDMX. Foto: Secretaría de Movilidad

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¿Qué precio tiene la tarjeta de circulación en CDMX?

Como lo mencionamos anteriormente, el emplacamiento de un incluye la tarjeta de circulación y el engomado; en este caso, el costo es de $972. Pero si necesitas su reposición o renovación, entonces te cuesta $433.

De acuerdo con el portal de la Semovi, la renovación se puede hacer en línea y se debe tener a la mano la tarjeta de circulación.

En cambio, la reposición por robo o extravío tiene que hacerse presencial. Estos son los documentos (en original y copia) para realizar el proceso:

  • Identificación oficial con fotografía, legible, sin tachaduras ni enmendaduras.
  • Comprobante de domicilio de la Ciudad de México, donde se muestre la calle, número, colonia, alcaldía, código postal. No mayor a 3 meses.
  • Comprobante de pago de tenencias o refrendos del ejercicio fiscal actual y de los 5 anteriores, de acuerdo con el año de facturación del vehículo (6 en total).
  • Comprobante de propiedad; puede ser factura de origen, factura digital (no endosable) y factura no digital (endosable).
  • Tarjeta de circulación: en caso de extravío se tiene que presentar un acta circunstanciada ante Juez Cívico; y en caso de robo es necesario presentar el acta de denuncia ante el Ministerio Público.
  • Comprobante de pago de derechos.

Una vez finalizado el trámite, y en lo que te entregan el nuevo documento, te recomendamos portar la tarjeta de circulación vencida y la hoja impresa de su renovación o reposición por si te la piden los oficiales de tránsito.

Este es el precio de la renovación de la tarjeta de circulación en 2026. Foto: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX
Este es el precio de la renovación de la tarjeta de circulación en 2026. Foto: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX

¿Cómo renovar en línea la tarjeta de circulación de CDMX?

El primer paso para renovar tu en línea es contar con tu Llave CDMX; si no cuentas con ella, créala en este portal .

Después, realiza lo siguiente:

  • Ingresa a https://tramites.cdmx.gob.mx/tarjeta-circulacion/public/
  • Selecciona “Refrendar mi tarjeta”.
  • Inicia sesión con tu Llave CDMX.
  • Pulsa “Quiero pagar en línea o generar una línea de captura”.
  • Ingresa tu número de placa.
  • Paga con tarjeta de crédito o débito.
  • Imprime y guarda el comprobante.
  • Transcurrido un plazo de 24 a 48 horas, agenda una cita en cita.semovi.cdmx.gob.mx. Luego acude a los Módulos de Control Vehicular de la Semovi con tus documentos y el comprobante de pago para recoger tu tarjeta de circulación.

Conocer cuánto cuesta tramitarla o renovarla es fundamental para cumplir con las obligaciones vehiculares y evitar multas.

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