Para los conductores, cargar gasolina es una actividad rutinaria, por lo que una medida para ahorrar dinero es comparar los precios entre marcas y estaciones de servicio.

Con el objetivo de facilitar dicha tarea, recientemente, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un informe con las diferentes tarifas que hay en el país y con ello reveló cuáles ofrecen precios justos.

Si quieres conocer los resultados, sigue leyendo.

En México, puedes reportar las gasolineras que no venden litros completos. Foto: Freepik

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¿Cuál es el precio promedio de la gasolina en México?

Este informe de la Profeco se construyó con base en información proporcionada por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Banco de México, así como por los precios comerciales de la gasolina y diésel reportados en las estaciones de servicio, excluyendo zonas fronterizas con estímulo fiscal.

A partir de los datos, recopilados dentro del periodo del 31 de marzo al 6 de abril de 2026, el precio promedio de los combustibles a nivel nacional es:

Gasolina regular: $23.69 por litro

Gasolina Premium: $28.27 por litro

Diésel: $28.75 por litro

Por otra parte, el portal "Precios de gasolinas y diésel reportados por los permisionarios", de la Comisión Nacional de Energía, muestra un monitoreo del precio diario de los combustibles por entidad. Si te interesa conocer al día lo que necesitas pagar, entra al enlace https://www.cne.gob.mx/ConsultaPrecios/GasolinasyDiesel/GasolinasyDiesel.html

Recuerda llenar el tanque de tu auto con la gasolina correcta para aprovecharla mejor. Foto: Freepik

¿Dónde se vende la gasolina a precio justo?

Además del promedio nacional, la Profeco ha revelado las 8 regiones del país donde los costos del combustible son justos, y esto puede beneficiar la economía de los conductores:

Gasolina regular

Pemex Iztapalapa, Ciudad de México: $23.39 de precio público promedio, con un margen de $1.72

Pemex Aguascalientes, Aguascalientes: $23.70 de precio público promedio, con un margen de $1.74

Circle K Chihuahua, Chihuahua: $23.77 de precio público promedio, con un margen de $1.88

Pemex Cárdenas, Tabasco: $23.77 de precio público promedio, con un margen de $1.77

Pemex Tampico, Tamaulipas: $23.79 de precio público promedio, con un margen de $1.78

Pemex Acapulco de Juárez, Guerrero: $23.82 de precio público promedio, con un margen de $1.74

Pemex Culiacán, Sinaloa: $23.85 de precio público promedio, con un margen de $1.87

Pemex Umán, Yucatán: $23.90 de precio público promedio, con un margen de $1.81

Gasolina premium

Pemex León Guanajuato: $26.46 de precio público promedio, con un margen de $1.74

Walmart Monterrey, Nuevo León: $26.99 de precio público promedio, con un margen de $1.76

Pemex Veracruz, Veracruz: $27.19 de precio público promedio, con un margen de $1.90

Pemex Mérida, Yucatán: $27.22 de precio público promedio, con un margen de $1.79

Pemex Puebla, Puebla: $27.29 de precio público promedio, con un margen de $1.83

Pemex Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: $27.88 de precio público promedio, con un margen de $1.81

Quick Gas Culiacán, Sinaloa: $27.94 de precio público promedio, con un margen de $1.99

Punto + Chihuahua, Chihuahua: $27.99 de precio público promedio, con un margen de $1.72

Diésel

Ganagas Chihuahua, Chihuahua: $27.58 de precio público promedio, con un margen de $1.81

BP Monterrey, Nuevo León: $ 27.93 de precio público promedio, con un margen de $1.99

Pemex Veracruz, Veracruz: $27.99 de precio público promedio, con un margen de $1.75

Pemex Chalco, Estado de México: $28.09 de precio público promedio, con un margen de $1.72

Pemex Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: $28.20 de precio público promedio, con un margen de $1.85

Pemex San Pedro Tlaquepaque, Jalisco: $28.25 de precio público promedio, con un margen de $1.77

Pemex Mérida, Yucatán: $28.33 de precio público promedio, con un margen de $1.81

Pemex Mazatlán, Sinaloa: $28.69 de precio público promedio, con un margen de $1.98

Antes de cargar gasolina, te recomendamos revisar los reportes de Profeco y comparar precios entre estaciones para elegir la mejor opción.

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