Muchos se ha mencionado y prometido sobre la gasolina, que si hay un nuevo tope para la gasolina regular o hasta que se iba a bajar el precio de la gasolina a tan solo 10 pesos. Pero se han presentado distintas propuestas y una de las más recientes que ha generado polémica es el acuerdo que el gobierno mexicano y las empresas gasolineras firmaron, llamado:

“Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina Regular” ojo, solo aplica para la gasolina magna.

¿Nos olvidamos de los gasolinazos?

Con este nuevo acuerdo, la mayoría de las estaciones de servicio deberán ajustar sus precios para mantener el costo del combustible regular por debajo de los $24 pesos por litro. Sin embargo, esta medida afectó el precio de la gasolina premium y el diésel, incrementando su valor para evitar afectar los márgenes de ganancia. Esto podría desatar una crisis en el sector, ya que, según un estudio de Petro Intelligence, una empresa enfocada en analizar el sector energético, el 46% de las estaciones de gasolina vendían la verde por encima de los $24 pesos por litro.

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¿En qué gasolineras no debemos cargar gasolina?

Aunque el gobierno mexicano presentó este acuerdo como "voluntario", la realidad es diferente. Las estaciones de servicio que no cumplan con el precio de la gasolina regular serán acreedoras a una lona y sellos de advertencia con la leyenda: "No cargues aquí, se vuelan las bardas con los precios". Esta medida busca presionar a los establecimientos en donde más les duele: su reputación.

Estaciones con lonas por precios altos

Estación de Repsol en Amecameca, Estado de México

Diésel: 31.99 pesos por litro

Estación de Mobil en Iztapalapa, Ciudad de México

Gasolina regular: 24.39 pesos por litro

Estación de Mobil en Temixco, Morelos

Estación de Gulf en Puebla, Puebla

Estaciones de Oxxo Gas en: Aguascalientes (capital), Toluca, Estado de México, Moroleón, Guanajuato, Mineral de Reforma, Hidalgo, Puebla.

La Profeco recordó que la “meta es que el litro de gasolina regular no exceda de 24.00 pesos, y el de diésel se acerque su precio a los 28.00 pesos”.

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