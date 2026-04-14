Cargar gasolina es una actividad rutinaria, pero no se le puede poner cualquier tipo de combustible a un auto.

¿Magna o Premium? Esa es una de las preguntas más comunes entre los conductores pues, aunque ambas cumplen la misma función, no se provechan por igual dentro del motor.

Para disipar cualquier duda, en Autopistas te decimos qué vehículos sí necesitan la maga o regular y por qué.

Cada tipo de gasolina se aprovecha de diferente manera en los autos comunes y deportivos. Foto: Freepik

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¿Cuál es la diferencia entre gasolina magna y premium?

De acuerdo con un artículo de Oxxo Gas, la diferencia entre la gasolina magna y premium es el índice de octanaje, que mide la capacidad del combustible para resistir la detonación prematura en el motor.

Cuanto mayor sea el octanaje, mayor es la capacidad de la gasolina para evitar "golpeteos" o reducir "detonaciones" que podrían dañar el motor.

Según el fabricante Ford, dichas diferencias son resultado del proceso de refinamiento: en la premium es más largo y exhaustivo que en la magna.

¿Qué autos necesitan gasolina magna o regular?

La gasolina magna o regular cuenta con un octanaje de 87, lo que la hace ideal para autos de bajo o mediano rendimiento, es decir, para los motores que no trabajan a gran potencia como el Nissan Tsuru, Ford Fiesta, Chevrolet Chevy, entre otros sedanes y subcompactos.

En cambio, dado que la gasolina premium tiene un octanaje de 90 o superior, su uso se recomienda para motores turbocargados o de alto rendimiento, por ejemplo, deportivos como el Ford Mustang y el Mercedes-Benz GLC o GLE.

Para saber qué tipo de combustible necesita tu auto, revisa el manual del fabricante, donde se especifica el octanaje para que funcione de manera adecuada.

Para saber el octanaje que necesita tu auto, consulta el manual de usuario. Foto: Freepik

Recomendaciones extra para cargar gasolina

Si eres de los que cargan gasolina regularmente, te compartimos una serie de consejos para sacarle el mayor provecho y o tirar tu dinero a la basura:

Carga por litro y no por precio: La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda pedir gasolina por litro, pues así el conductor puede saber que recibe lo justo por lo que paga.

Hora recomendable para cargar: De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el mejor horario para cargar gasolina es por la tarde, después de las 18:00 horas. Otra opción es en las mañanas, antes de las 10:00 horas, para evitar su evaporación.

Apaga tu auto mientras llenas el tanque: En las gasolineras hay muchas sustancias volátiles e inflamables, por lo que si dejar encendido tu auto, el calor del motor puede provocar una explosión.

Comprender qué autos sí pueden usar gasolina magna no sólo ayuda a ahorrar dinero, sino también a evitar daños mecánicos y mantener un rendimiento óptimo.

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