El Chevrolet Camaro es uno de los autos más representativos de la marca, pues con su diseño agresivo y su potencia sin igual logró cautivar a millones de conductores desde que fue lanzado en 1966. Este “muscle car” compitió directamente con el Ford Mustang, creando una de las rivalidades más icónicas del sector automotriz.

Con el lanzamiento de la película “Transformers” en 2007, el Camaro logró consolidar su imagen en la cultura popular, lo que provocó un aumento significativo en su demanda y lo presentó a nuevas generaciones como un auto moderno y tecnológico.

Sin embargo, pese a ser uno de los vehículos más llamativos de la historia, la producción de su sexta generación finalizó en el año 2024. Chevrolet dejó claro que no era el fin definitivo del Camaro, tras estas declaraciones, la marca dio paso a nuevas especulaciones sobre su futuro, y recientemente los rumores de su regreso han cobrado mucha fuerza. Hoy, en Autopistas te contamos todos los detalles.

Camaro logró consolidarse en la cultura pop en los 2000 con la película de Transformers. Foto: Chevrolet

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¿El Chevrolet Camaro volverá?

De acuerdo con Automotive News, la producción del nuevo Chevrolet Camaro comenzará en otoño de 2027, además una fuente de un importante proveedor de General Motors (GM) señaló que la compañía planea lanzar un sedán Buick construido sobre la misma plataforma que se utilizará en la próxima generación de Cadillac CT5 y el propio Camaro.

Por el momento, no hay información oficial de parte de General Motors; sin embargo, estos rumores dejan entrever un panorama muy prometedor para el futuro del Chevrolet Camaro, pues su regreso marcaría un nuevo capítulo para este modelo, además, de la posibilidad de integrar nueva tecnología para destacar dentro de su segmento.

Desde los años 60, el Camaro destacó en el segmento de los muscle-car. Foto: Chevrolet

¿Por qué descontinuaron el Camaro?

Como se mencionó anteriormente, el Chevrolet Camaro fue descontinuado tras el modelo 2024. Dicho auto contó con una edición coleccionista que rendía homenaje al desarrollo de la primera generación en la década de los años 60, particularmente al nombre clave inicial “Panther”.

La producción finalizó debido a las bajas ventas y a la caída en la popularidad del segmento de los “muscle cars” frente a los SUVs, además de que Chevrolet optó por el camino de la electrificación, marcando un final agridulce, por ello, los rumores de su regreso han generado emoción entre los fanáticos del sector automotriz.

De confirmarse el relanzamiento, el Camaro podría reafirmar su lugar como uno de los autos más emblemáticos de Chevrolet y así crear nuevo interés en los deportivos.

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