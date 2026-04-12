Durante el Auto Show Internacional de Nueva York, Kia presentó al mundo su modelo más reciente: el Kia Seltos 2027. Este SUV promete mayor potencia, tracción y un interior más espacioso, además de tecnología de siguiente nivel para los conductores que "no eligen el camino obvio".

¿Quieres conocer todas las características de este crossover? En Autopistas te las compartimos.

El nuevo Kia Seltos 2027 ofrece una cabina espaciosa con múltiples funciones de entretenimiento. Foto: Kia

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¿Cómo es el nuevo Kia Seltos 2027?

De acuerdo con la página oficial de Kia, el Seltos 2027 se inspira en el Telluride 2027, pero añade elementos de diseño moderno y una estructura elevada.

Además, cuenta con un motor de 4 cilindros 2.0 L para una conducción suave y una turboalimentada de 1.6 L con 190 caballos de potencia, eficiente para una aceleración más rápida.

En el interior destaca su cabina con espacio para 5 pasajeros ( entre acompañantes y conductor), asientos traseros plegados, sistema de organización de carga ajustable y techo panorámico.

Otro dato destacable es que los asientos delanteros son calefaccionados y ventilados.

La conectividad inalámbrica te permitirá usar tu dispositivo móvil para poner tu música favorita. Foto: Kia

En cuanto a tecnología, el Seltos 2027 cuenta con una pantalla táctil estándar de 12.3" con Apple CarPlay y Android Auto, así como asistente por voz.

Y para la seguridad, el fabricante integra a este modelo 24 funciones para asistencia al conductor y prevención de colisiones, además de asistente de mantenimiento de carril, alerta de distancia, sensores de estacionamiento, monitor de vista envolvente de 360° y otro de vista de puntos ciegos.

Finalmente, durante el evento, se confirmó que llegará una versión híbrida del SUV, misma que combinará un tren motriz híbrido de 1.6L y la tracción eAWD, disponible para mayor confianza cuando las carreteras o el clima cambien.

El Kia Seltos 2027 apuesta por la potencia y la comodidad de sus pasajeros. Foto: Kia

¿Cuándo llegará el Kia Seltos 2027 a México?

El Kia Seltos 2027 llegará al mercado estadounidense este verano, mientras que la versión híbrida está programada para lanzarse a finales del año en curso. De momento, no se tiene una fecha confirmada en México.

En las próximas semanas, el fabricante revelará más detalles como sus precios y planes de financiamiento.

Por lo pronto, es posible saber que esta nueva apuesta de Kia tiene todas las características para convertirse una de las SUVs más cotizadas, ya que su equipamiento está por encima del promedio.

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