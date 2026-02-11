La Toyota Highlander 2027 ha decidido cambiar de rumbo y para entrar de lleno a la era eléctrica. Por primera vez en su historia, esta SUV mediana adopta un sistema totalmente eléctrico y se convierte en el primer modelo de tres filas 100% eléctrico de la marca en Estados Unidos.

Esta nueva generación seguirá buscando posicionarse como una SUV para el uso diario, manteniendo su espacio para hasta 7 pasajeros.

Diseño exterior e interior Toyota Highlander

La nueva Toyota Highlander eléctrica nos muestra líneas más limpias, salpicaderas anchas y luces diurnas LED que ya hemos visto antes con el Camry o Prius. Integra manijas al ras de la carrocería que no solo son estéticas también le otorgan mayor aerodinámica. En cuanto a sus dimensiones crece tanto entre ejes y anchura, mientras reduce ligeramente su altura para mejorar estabilidad y aerodinámica.

En el interior incorpora una pantalla central de 14 pulgadas y un cuadro digital de 12.3 pulgadas. Ofrece iluminación ambiental configurable, múltiples puertos USB tipo C y doble cargador inalámbrico Qi. El techo panorámico será fijo, esperemos que venga con alguna cortina o un entintado para cubrirnos bien en temporada de calor.

La tercera fila puede abatirse completamente para ampliar el área de carga a más de 1,274.256 litros. De serie incluye asientos forrados en piel sintética que Toyota denomina SofTex y que sirven casi como un uso rudo además que integran calefacción en la primera fila.

Versiones, baterías y autonomía estimada de la Toyota Highlander

Hasta el momento sabemos que la Highlander 2027 estará disponible en dos versiones: XLE y Limited. Ambas con motorización eléctrica.

Opciones disponibles:

XLE FWD con batería de 77 kWh y autonomía estimada de 462 km.

con batería de 77 kWh y autonomía estimada de 462 km. XLE AWD con batería de 77 kWh y 435 km.

con batería de 77 kWh y 435 km. XLE AWD con batería de 95.8 kWh y 515 km.

con batería de 95.8 kWh y 515 km. Limited AWD con batería de 95.8 kWh y 515 km.

Se estima que las versiones AWD desarrollan hasta 338 hp y 323 lb-ft de torque. Las variantes FWD entregan 221 hp y 198 lb-ft. Y para mayor versatilidad tendrán modos Multi-Terrain Select y Crawl Control.

Incorpora puerto NACS compatible con estaciones de carga rápida de corriente directa. En condiciones ideales puede pasar de 10% a 80% en aproximadamente 30 minutos. También incluye carga doméstica en 120V y 240V.

Tecnología V2L y conectividad de la Toyota Highlander

Uno de los elementos que integran y es interesante es la función Vehicle-to-Load (V2L). Tecnología permite usar la batería del vehículo para alimentar dispositivos eléctricos externos, ya sea en actividades al aire libre o como respaldo en casa ante un corte de energía.

Integra además sistema multimedia Toyota Audio Multimedia con conectividad 5G, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto y asistente de voz.

Seguridad: Toyota Safety Sense 4.0

La Toyota Highlander 2027 incorpora de serie el paquete Toyota Safety Sense 4.0 (TSS 4.0), que incluye:

Sistema de precolisión con detección de peatones y ciclistas

Control crucero adaptativo a toda velocidad

Asistente de mantenimiento de carril

Asistente de trazado de carril

Luces altas automáticas

Reconocimiento de señales de tránsito

Asistencia proactiva de conducción

También suma monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, asistente de arranque en pendiente y cámara de reversa con guías dinámicas.

Producción y llegada al mercado

La nueva Highlander eléctrica será ensamblada en Georgetown, Kentucky. Las baterías provendrán de la nueva planta de la marca en Carolina del Norte. Su comercialización iniciará a finales de 2026 como modelo 2027.

Con esta generación, la Toyota Highlander entra a su quinta etapa evolutiva. Después de más de 25 años en el mercado y tras haber sido una de las primeras SUV medianas con estructura monocasco y versión híbrida, ahora se transforma en una SUV eléctrica de tres filas que mantiene su enfoque familiar, pero adaptado a la movilidad electrifica.

