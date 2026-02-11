Más Información
La Toyota Highlander 2027 ha decidido cambiar de rumbo y para entrar de lleno a la era eléctrica. Por primera vez en su historia, esta SUV mediana adopta un sistema totalmente eléctrico y se convierte en el primer modelo de tres filas 100% eléctrico de la marca en Estados Unidos.
Esta nueva generación seguirá buscando posicionarse como una SUV para el uso diario, manteniendo su espacio para hasta 7 pasajeros.
Diseño exterior e interior Toyota Highlander
La nueva Toyota Highlander eléctrica nos muestra líneas más limpias, salpicaderas anchas y luces diurnas LED que ya hemos visto antes con el Camry o Prius. Integra manijas al ras de la carrocería que no solo son estéticas también le otorgan mayor aerodinámica. En cuanto a sus dimensiones crece tanto entre ejes y anchura, mientras reduce ligeramente su altura para mejorar estabilidad y aerodinámica.
En el interior incorpora una pantalla central de 14 pulgadas y un cuadro digital de 12.3 pulgadas. Ofrece iluminación ambiental configurable, múltiples puertos USB tipo C y doble cargador inalámbrico Qi. El techo panorámico será fijo, esperemos que venga con alguna cortina o un entintado para cubrirnos bien en temporada de calor.
La tercera fila puede abatirse completamente para ampliar el área de carga a más de 1,274.256 litros. De serie incluye asientos forrados en piel sintética que Toyota denomina SofTex y que sirven casi como un uso rudo además que integran calefacción en la primera fila.
Versiones, baterías y autonomía estimada de la Toyota Highlander
Hasta el momento sabemos que la Highlander 2027 estará disponible en dos versiones: XLE y Limited. Ambas con motorización eléctrica.
Opciones disponibles:
- XLE FWD con batería de 77 kWh y autonomía estimada de 462 km.
- XLE AWD con batería de 77 kWh y 435 km.
- XLE AWD con batería de 95.8 kWh y 515 km.
- Limited AWD con batería de 95.8 kWh y 515 km.
Se estima que las versiones AWD desarrollan hasta 338 hp y 323 lb-ft de torque. Las variantes FWD entregan 221 hp y 198 lb-ft. Y para mayor versatilidad tendrán modos Multi-Terrain Select y Crawl Control.
Incorpora puerto NACS compatible con estaciones de carga rápida de corriente directa. En condiciones ideales puede pasar de 10% a 80% en aproximadamente 30 minutos. También incluye carga doméstica en 120V y 240V.
Tecnología V2L y conectividad de la Toyota Highlander
Uno de los elementos que integran y es interesante es la función Vehicle-to-Load (V2L). Tecnología permite usar la batería del vehículo para alimentar dispositivos eléctricos externos, ya sea en actividades al aire libre o como respaldo en casa ante un corte de energía.
Integra además sistema multimedia Toyota Audio Multimedia con conectividad 5G, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto y asistente de voz.
Seguridad: Toyota Safety Sense 4.0
La Toyota Highlander 2027 incorpora de serie el paquete Toyota Safety Sense 4.0 (TSS 4.0), que incluye:
- Sistema de precolisión con detección de peatones y ciclistas
- Control crucero adaptativo a toda velocidad
- Asistente de mantenimiento de carril
- Asistente de trazado de carril
- Luces altas automáticas
- Reconocimiento de señales de tránsito
- Asistencia proactiva de conducción
También suma monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, asistente de arranque en pendiente y cámara de reversa con guías dinámicas.
Producción y llegada al mercado
La nueva Highlander eléctrica será ensamblada en Georgetown, Kentucky. Las baterías provendrán de la nueva planta de la marca en Carolina del Norte. Su comercialización iniciará a finales de 2026 como modelo 2027.
Con esta generación, la Toyota Highlander entra a su quinta etapa evolutiva. Después de más de 25 años en el mercado y tras haber sido una de las primeras SUV medianas con estructura monocasco y versión híbrida, ahora se transforma en una SUV eléctrica de tres filas que mantiene su enfoque familiar, pero adaptado a la movilidad electrifica.
