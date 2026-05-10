Día de las Madres 2026: Estos son los restaurantes con promociones para adultos mayores

La celebración del Día de las Madres en México se consolida como una de las fechas de mayor impacto económico para el sector de servicios. En este contexto (y de acuerdo con las disposiciones vigentes para el año 2026), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ha ratificado la vigencia de diversos convenios con establecimientos de alimentos y bebidas.

Estas alianzas permiten que las madres mayores de 60 años, al presentar su identificación oficial del instituto, accedan a reducciones significativas en el costo final de su consumo.

Adultos mayores que presenten su tarjeta podrán obtener un descuento en estos restaurantes. Foto: Archivo El Universal

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Descuentos estratégicos en la Ciudad de México y área metropolitana

La oferta gastronómica para este 10 de mayo de 2026 integra desde cafeterías de especialidad hasta restaurantes de alta cocina. Según el "Directorio de Beneficios 2026" emitido por el Gobierno de México, la aplicación de estos descuentos es inmediata al momento de liquidar la cuenta, siempre que se exhiba la credencial física. Entre los establecimientos con mayor relevancia en la capital, destacan aquellos ubicados en zonas de alta afluencia como la colonia Nápoles y el centro histórico.

De acuerdo con los registros oficiales, el restaurante Bellini (ubicado en el piso 45 del World Trade Center) mantiene una reducción del 15% en el consumo total para los beneficiarios. Por su parte, la cadena Bisquets Obregón aplica un descuento del 11% en sucursales seleccionadas.

En el ámbito de la repostería y cafetería, establecimientos como Pastelería Patricia Ramírez Herrera y Darsky Coffee ofrecen beneficios que oscilan entre el 10% y el 20% respectivamente, facilitando así la planificación de reuniones familiares sin comprometer la estabilidad financiera del adulto mayor.

Guía de pasos para validar el beneficio este 10 de mayo

Para asegurar que la promoción sea aplicada de manera correcta durante la jornada festiva, se recomienda seguir este protocolo de verificación basado en las normativas del programa de vinculación productiva y social del instituto:

Verificación de vigencia: Es imperativo que la interesada confirme que su credencial del INAPAM se encuentra en condiciones legibles y no ha expirado (aunque la mayoría de las versiones actuales no tienen fecha de vencimiento, la fotografía debe ser identificable).

Es imperativo que la interesada que su credencial del INAPAM se encuentra en condiciones legibles y no ha expirado (aunque la mayoría de las versiones actuales no tienen fecha de vencimiento, la fotografía debe ser identificable). Consulta del Directorio Oficial: Antes de asistir al lugar, se sugiere revisar el portal especializado de la Secretaría del Bienestar, ya que las tasas de descuento pueden variar o estar sujetas a cambios de administración en los locales.

Antes de asistir al lugar, se sugiere el portal especializado de la Secretaría del Bienestar, ya que las tasas de descuento pueden o estar sujetas a cambios de en los locales. Notificación previa: Al arribar al establecimiento , se aconseja informar al personal de servicio sobre el uso de la tarjeta del INAPAM. Esto evita confusiones al momento de generar la factura o el ticket de pago.

Al arribar al , se aconseja informar al personal de servicio sobre el uso de la tarjeta del INAPAM. Esto evita confusiones al momento de generar la factura o el de pago. Restricciones de promoción: Según señalan las fuentes institucionales, estos descuentos generalmente no son acumulables con otras promociones temporales o paquetes especiales diseñados específicamente para el Día de las Madres, por lo que se debe elegir la opción más conveniente.

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