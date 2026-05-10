BTS en México; estas son todas las canciones sorpresa que la banda ha cantado en el Estadio GNP de la CDMX

La banda de k-pop surcoreana BTS, ha causado furor desde su llegada al país para sus conciertos del 7, 9 y 10 de mayo en la Ciudad de México.

Luego de iluminar el escenario del Estadio GNP Seguros dos veces, con unos de los mejores espectáculos que la capital ha visto, la boy band más famosa del momento dará un último concierto en tierras mexicanas como parte de su gira mundial "ARIRANG World Tour".

Aunque el ARMY nacional ha demostrado disfrutar cada instante del concierto, sin duda alguna, uno de los momentos más esperados de cada noche son la canciones sorpresa, las cuales cambian en cada show y suman a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook a la tradición que decenas de artistas han implementado durante sus espectáculos.

Lee también BTS y Sheinbaum: Noticiario surcoreano reacciona a la visita del grupo a Palacio Nacional; destaca presencia de ARMYS

BTS México

Estas son las canciones sorpresa que BTS ha cantado en sus conciertos de México

7 de mayo

La noche del 7 de mayo BTS deleitó al ARMY mexicano con "Boy in Luv" y "So What", dos canciones con profundo significado para el fandom de la banda.

Ninguna de las canciones había sido interpretada por el grupo en fechas anteriores de la gira, por lo que fue una grata sorpresa para las y los ARMYs.

"Boy In Luv" pertenece a su álbum lanzado en 2014 Skool Luv Affair; mientras que "So What" forma parte de Love Yourself: Tear, álbum lanzado en 2018.

Lee también Día de las Madres 2026: frases e imágenes para enviar por WhatsApp este 10 de mayo; sorprende a mamá con un mensaje especial

Inundan de pop surcoreano a sus ARMY en el primero de 3 conciertos en la CDMX. Foto: AFP

9 de mayo

En su segunda fecha en México, BTS sorprendió a los fans cantando "Just One Day" y "We Are Bulletproof Pt.2", temas alusivos al inicio de su carrera.

Una vez más, la banda optó por una canción de su segundo álbum de estudio Skool Luv Affair con "Just One Day"; asimismo, BTS se remontó al inicio de su trayectoria musical con "We Are Bulletproof Pt.2", uno de los temas principales en su álbum sencillo debut 2 Cool 4 Skool, de 2013.

¿Qué son las canciones sorpresa?

Las canciones sorpresa son dos temas que el grupo de k-pop cambia en cada concierto. Después de interpretar "Dynamite", casi al final del show, BTS implementa la dinámica y sorprende al público, asegurando un espectáculo único para cada fecha de la gira.

Lee también VIDEO: Argentino corre a vendedor mexicano de fraccionamiento privado en Tulum; “Acá no vives tú”

BTS visitará México los próximos 7, 9 y 10 de mayo. Foto: Instagram oficial BTS.

Estas canciones son ajenas al setlist básico de la gira, en la que la banda canta casi todas las canciones de su último álbum "ARIRANG".

Setlist completo del ARIRANG World Tour

Hooligan

Aliens

Run BTS (Remix)

they don’t know ’bout us

Like Animals

FAKE LOVE (Remix)

SWIM

Merry Go Round

2.0

NORMAL

Not Today (Remix)

MIC Drop (Remix)

FYA

Fire (Remix)

Body to Body

IDOL (Remix)

Come Over

Butter

Dynamite

Please

Into the Sun

También te interesará:

Entre balones y aulas vacías; cartones se mofan de la SEP y Mario Delgado por el Mundial 2026

¿Tus limones se echan a perder rápido?; el error que casi todos cometen y cómo mantenerlos frescos hasta un mes

Pilates en casa: 3 ejercicios para reducir la flacidez en los brazos; elimina las “alas de murciélago”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu