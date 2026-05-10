Día de las Madres 2026: frases e imágenes para enviar por WhatsApp este 10 de mayo; sorprende a mamá con un mensaje especial

Este domingo 10 de mayo se celebra en México el Día de las Madres, una de las fechas más importantes y reconocidas en el país.

Esta festividad pretende honrar el amor, esfuerzo, rol fundamental y la influencia de las madres en la sociedad y en las familias.

Es una fecha rodeada de regalos, flores, chocolates y salidas, en la que la mayoría de los mexicanos se reúnen para elogiar a esa mujer que les dio la vida y a quien tienen la fortuna de llamar "mamá".

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Día de las Madres 2026. Foto: Pixabay

Las mejores frases para felicitar a mamá por WhatsApp este Día de las Madres

Este 10 de mayo alegra el día de mamá con un mensaje bonito y emotivo, que podrá volver a leer las veces que quiera. Aquí te dejamos una variedad de opciones para felicitar a esa mujer especial en el Día de las Madres.

Largas y emotivas

• Mamá, hoy quiero darte las gracias por todo lo que has hecho por mí, incluso por aquellas cosas que muchas veces pasaron desapercibidas. Gracias por cada desvelo, cada consejo, cada abrazo y cada momento en el que pusiste mi felicidad antes que la tuya. Eres el corazón de esta familia y la persona que más admiro en el mundo. Feliz Día de las Madres 💖

• Feliz Día de las Madres a la mujer que me enseñó a ser fuerte sin perder la ternura, a luchar sin rendirme y a amar de verdad. Todo lo bueno que hay en mí lleva un pedacito de ti. Gracias por ser mi guía, mi refugio y mi ejemplo todos los días. 🌷

• Mamá, no existen palabras suficientes para agradecerte todo lo que haces por mí. Tu amor ha sido mi apoyo en los momentos difíciles y mi alegría en los días felices. Gracias por nunca soltarme la mano, por creer en mí incluso cuando yo dudaba y por estar siempre, pase lo que pase. ❤️

• Hoy celebramos a una mujer increíble, fuerte, amorosa, valiente y capaz de darlo todo por las personas que ama. Gracias por enseñarme con el ejemplo lo que significa cuidar, luchar y salir adelante. Tenerte como mamá es el regalo más grande que me dio la vida. 💐

• Mamá, contigo aprendí que el amor verdadero se demuestra en los pequeños detalles: en una llamada para saber si llegué bien, en un plato de comida hecho con cariño, en los consejos sinceros y en esos abrazos que siempre logran calmarlo todo. Gracias por ser mi hogar incluso en los días más difíciles. ✨

• Feliz Día de las Madres a la mujer más importante de mi vida. Gracias por acompañarme en cada etapa, por celebrar mis logros como si fueran tuyos y por levantarme cada vez que me caía. Tu amor ha marcado mi vida para siempre y nunca dejaré de agradecer la suerte de tenerte como mamá.

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Foto: AP

Emotivas y profundas

Mamá, gracias por darme mucho más que la vida: me diste amor, fuerza y un hogar en cualquier momento difícil. ❤️

Todo lo bueno que soy comenzó contigo. Gracias por cada sacrificio, cada consejo y cada abrazo.

No existe forma de agradecer todo lo que haces por mí, pero hoy quiero recordarte cuánto te amo y admiro. 🌷

Tu amor ha sido mi refugio en los días malos y mi alegría en los buenos. Feliz Día de las Madres.

Mamá, contigo aprendí que el amor verdadero sí existe.

Pase lo que pase, siempre habrá un lugar seguro para mí: tus abrazos. 💖

Gracias por cuidarme incluso cuando tú también estabas cansada. Nunca lo olvidaré.

Si volviera a nacer, te elegiría mil veces como mamá

Poderosas y elegantes

Una madre no solo da vida: forma corazones, levanta familias y sostiene mundos enteros.

Detrás de cada persona fuerte, hay una madre que nunca se rindió. 💪

Tu amor ha dejado huellas en todo lo bueno que existe en mí.

Ser mamá es el acto de amor más valiente que existe. Hoy te celebro con admiración infinita.

Eres de esas mujeres que hacen del mundo un lugar mejor solo con existir. 🌸

Mamá: fuerza, ternura y grandeza en una sola persona.

Gracias por enseñarme que la verdadera fortaleza también puede ser amorosa.

Hoy celebramos a la mujer más importante de nuestras vidas. ❤️

Divertidas y con cariño

Feliz Día de las Madres a la mujer que puede detectar mentiras con solo escuchar un “bueno…” por teléfono 😂

Gracias por darme la vida… y también por seguir encontrando mis cosas perdidas 😅

Mamá, perdón por todas las veces que dije “ya voy” y nunca iba 😂❤️

Eres tan buena mamá que merecerías sueldo, vacaciones y un premio anual 👑

Gracias por aguantarme en todas mis etapas… especialmente en la adolescencia 😬💕

Feliz día a la reina de los “te lo dije”. Y sí… siempre tenías razón 😂

Mamá: Google podrá saber mucho, pero tú sabes TODO.

Gracias por tus regaños… ahora entiendo que eran entrenamiento para la vida 😅

Imágenes para enviar por WhatsApp este 10 de mayo

Imágenes del Día de las Madres. Foto: X

Imágenes del Día de las Madres. Foto: X

Imágenes del Día de las Madres. Foto: X

Imágenes del Día de las Madres. Foto: X @Ignacionovo

Felicitaciones para mandar por WhatsApp a mamá

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