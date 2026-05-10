¿Cómo crear una foto de tu mamá con su artista o famoso favorito?; paso a paso para hacerla con IA

Este 10 de mayo, el regalo más original para mamá no cuesta ni un peso. Si ella siempre ha bromeado con conocer a Chayanne, Luis Miguel, Cristian Castro o el mismísimo secretario de seguridad Omar García Harfuch, la Inteligencia Artificial te permite cumplirle ese deseo con una fotografía tan realista que sorprenderá a toda la familia.

Solo necesitas una foto de ella y una de su crush para que la IA haga su magia. Aquí te decimos paso a paso cómo usar Gemini para generar este detalle único y divertido de forma gratuita.

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¿Qué necesitas para que la magia funcione?

Para que la imagen se vea real, necesitas subir dos fotos al chat de la IA de Gemini

La foto de mamá: De frente, con el rostro descubierto y bien iluminado. La foto del artista: Busca en Google la imagen que más te guste de él (donde se vea galán) y súbela junto con la de tu mamá.

Si le encanta el carisma de Carlos Rivera / Foto: Generada con Gemini

¡Copia y pega estos comandos personalizados según su galán favorito!

Para que la foto se vea natural y no parezca un dibujo, usaremos estos comandos que respetan las fotos que tú subas:

Si es fan del "Papá de todo México" Chayanne

Prompt: "Usa las dos fotos adjuntas para crear una sola fotografía realista. El hombre de la foto 2 tiene su brazo sobre el hombro de la mujer de la foto 1 en actitud amistosa. Mantén la ropa y peinado de ambas fotos originales. La imagen debe parecer una foto casual capturada con un celular en un evento, con iluminación natural."

Si es fan del "Papá de todo México" Chayanne / Foto: Generada con Gemini

Si prefiere la elegancia de "El Sol de México" Luis Miguel

Prompt: "Genera una fotografía de alta calidad con estilo de evento nocturno. El caballero de la foto 2 aparece junto a la mujer de la foto 1 en un salón elegante. Respeta fielmente los rostros y la vestimenta de las imágenes de referencia. La luz es suave y profesional, haciendo que ella se vea exactamente como en su foto."

Si prefiere la elegancia de "El Sol de México" Luis Miguel / Foto: Generada con Gemini

Si su "crush" es Omar Harfuch

Prompt: "Crea una fotografía realista estilo prensa o evento público. El caballero de la foto 2 aparece de pie junto a la mujer de la foto 1; ambos están sonriendo a la cámara de forma natural. Mantén la esencia de sus rostros y la ropa que traen en las fotos originales, con un acabado nítido y real."

Si su "crush" es Omar García Harfuch / Foto: Generada con Gemini

Si le encanta el carisma de Carlos Rivera o Cristian Castro

Prompt: "Usa las imágenes enviadas para crear una foto fotorealista de estudio. El artista de la foto 2 aparece junto a la mujer de la foto 1 de manera muy afectuosa. La composición debe ser clara, sin filtros artísticos, respetando las facciones de ella al 100% para que parezca una foto real tomada ese mismo día."

Si prefiere la espontaneidad de Cristian Castro / Foto: Generada con Gemini

¡Hazlo real! Imprime el encuentro y presume la foto

Para que el regalo sea perfecto, no lo dejes solo en tu celular. Haz que la experiencia sea completa:

Pásalo a papel brillante: Llévala a imprimir; ver la foto en "físico" hace que la broma y el detalle se sientan mucho más reales y divertidos.

Llévala a imprimir; ver la foto en "físico" hace que la broma y el detalle se sientan mucho más reales y divertidos. ¡Presúmela en grande! Ayúdale a ponerla en su estado de WhatsApp o en su perfil de Facebook. Te aseguramos que todas sus amigas y tías van a querer saber cuándo fue que por fin conoció a su ídolo.

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