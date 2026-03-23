Cristian Castro "no quita el dedo del renglón", al menos, no cuando de Luis Miguel se trata pues, a pesar de la reticencia de "el Sol de México" a que colaboren musicalmente, él sigue en búsqueda de convencerlo y, eventualmente, fundan sus voces en una misma canción.

En entrevista con "Ventaneando", el intérprete de "Azul" habló de la aparición de Eden Muñoz en su concierto en el Domo Care, en Monterrey, expresando su gusto por colaborar con artistas más jóvenes y que, además, se decantan por otros géneros.

Pero así como admira a las nuevas propuestas de jóvenes promesa, como es el caso de Natanael Cano, quien se ha dicho que lanzará una nueva versión de "Por amarte así", uno de los temás más exitosos de Cristian, el cantante todavía desea cantar con Luis Miguel, uno de sus contemporáneos.

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Con el humor que acostumbra, Castro expresó que estaba dispuesto a viajar a Madrid, donde reside el cantante de "No sé tú", para proponerle, una vez más, que graben una canción juntos.

"Me voy a ir a Madrid a buscarlo, hasta encontrarlo: Luis Miguel, a dónde estés", dijo.

No es sorpresa la admiración que el cantante de "Lloviendo estrellas" siente por Luis Miguel. Sin embargo, reiteró frente a la prensa que, sin importar que, en muchos casos, las personas traten de compararlos, señalando quién consideran que tiene la mejor voz, él sólo busca un acercamiento musical.

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"Él sabe que yo me muero por él, así que, nada más estoy esperando que él se dé un tiempito para cantar conmigo, mucha gente como que nos compara, yo lo que quiero es que cantemos juntos, para que se blanquee la cosa", expresó.

Bromeó, además, con el hecho de que, si el cantante de "Ahora te puedes marchar" no llegase a decidirse, está dispuesto a cantar en la boda que, hipotéticamente, celebraría con Paloma Cuevas.

"Yo quiero cantar en tu boda, mijo, aunque sea déjame cantar en tu boda", dijo entre risas.

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