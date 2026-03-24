Lola Beltrán quedó fascinada con Luis Miguel, el cantante iba comenzando su carrera musical en 1982 cuando fue el invitado de la cantante en el programa “El estudio de Lola Beltrán”, ahí le dio la bienvenida con calidez y recibió elogios del pequeño artista que llevaba entonces 10 meses cantando.

El artista infantil le dijo a Lola que su nombre era como decir “México”, un halago con el que la cantante de música vernácula se enterneció.

"Te tengo que decir que tu nombre, Lola Beltrán, es como si dijéramos México", expresó el cantante de entonces 12 años.

"Chiquitito lindo, gracias mi amor", respondió Lola mientras le dio un beso en la mejilla.

En esa charla, el artista se sinceró al decir que tenía poco tiempo para jugar ahora que le debía dedicar tiempo a la cantada, y cuando Lola le preguntó si no se había vuelto "presumidito", Luismi, entre risas, dijo que no.

Después, Lola lo invitó a cantar y él interpretó “Directo al corazón” entre los gritos del público.

Un año después, en 1983, Luis Miguel volvió a estar en el programa televisivo de Beltrán, en ese ocasión cantó “Cielito lindo”, y una parte del tema lo interpretó junto a Beltrán al ritmo del mariachi.

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Lola Beltrán cuando tuvo de invitado a Luis Miguel en diciembre de 1983. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Después, Lola animó a Luis Miguel a cantar junto a ella “Por un amor”, y aunque el cantante no se la sabía, trató de no quedarse atrás y respondió al impulso que le dio la cantante.

“¿Verdad que les gusta cómo canta las canciones rancheras, las canciones mexicanas?”, cuestionó Lola al público.

Incluso, al reconocer ambos de que ese momento no estaba planeado, Lola trató de tranquilizar a Luismi diciéndole con tono de llamada de atención:

“No te me pongas nervioso, no te me sientes…”

Dos años antes de que Lola Beltrán muriera, en 2006, Luis Miguel la invitó a participar en el video “La media vuelta”, en el que también aparecieron Juan Gabriel, Katy Jurado, Ofelia Medina, Amalia Mendoza, Carlos Monsivais y Pablo Montero.

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30 años sin Lola Beltrán

María Lucila Beltrán Alcayaga nació en El Rosario, Sinaloa en 1932, cursó la carrera de comercio; en el inicio de su andar artístico trabajó en la estación radiodifusora XEW como cantante de los géneros popular y ranchero.

Poco después se dio a conocer en el programa de televisión "Así es mi tierra", y ya en sus años de estrellato actuó en un buen número de películas como “Cucurrucucú paloma”, “Los hermanos muerte”, ”Tirando a gol”, “Matar no es fácil”, “Camino de la horca” y “La bandida”; su última aparición en la pantalla grande fue en el filme “Las fuerzas vivas”.

Lola Beltrán tenía más de 40 años de carrera artística y se presentó más de 15 ocasiones en el Palacio nacional de bellas artes donde interpretó temas de compositores como José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Tata Nacho, Rubén Fuentes, y Tomás Méndez entre otros.

Cantó de manera magistral temas como “Paloma negra”, “Paloma querida” y “Cucurrucucú paloma”.

En alguna ocasión le prometió a su público continuar como cantante "hasta qué el cuerpo aguante" y subrayó que "la suerte y el éxito en mi carrera son consecuencia de cantar de verdad, a golpe de fuerza".

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En octubre de 1994 recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes por sus 40 años de carrera artística, cerca de 2 mil personas acompañaron a la intérprete que grabó 78 discos.

Lola Beltrán, una de las cantantes de música mexicana reconocida mundialmente.

Lola Beltrán tuvo una hija llamada una hija llamada María Elena Leal, fruto de su matrimonio con el torero Alfredo Leal.

Previo a la crisis de salud que la llevó a la muerte, Lola estuvo en Miami, Florida, grabando un álbum bajo la producción y dirección de Juan Gabriel. En este disco alternaba con dos grandes de la canción mexicana Lucha Villa y Amalia Mendoza.

Lola Beltrán sufrió un infarto agudo al miocardio en marzo de 2006, por lo que fue hospitalizada, tuvo además un paro cardíaco que duró 3 minutos, fue estabilizada y horas después de que salió de terapia intensiva, agradeció, a través de un emotivo boletín de prensa, seguir con vida.

"Me resistí a morir, luché con todas mis fuerzas. Estos momentos que he vivido jamás los podría olvidar. Dios nuestro señor, con su infinita misericordia me dejó vivir un tiempo más", expresó.

Al día siguiente, ya en casa, sintió nuevamente molestias en el pecho y fue trasladada al hospital, ingresó a terapia intensiva, en donde no resistió más y falleció poco después de las 18 horas del domingo 24 de marzo de 1996, hace 30 años.

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