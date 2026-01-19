José Alfredo Jiménez tuvo varias musas a lo largo de su vida, mujeres que lo inspiraron para escribir varios de sus éxitos musicales, no solo sus dos amores más conocidos, Paloma Gálvez y Alicia Juárez, la cantante Lucha Villa lo habría inspirado para escribir “Amanecí entre tus brazos”, y aunque no fueron pareja, la cantante sentía algo muy especial por él y fue su defensora después de que el intérprete murió el 23 de noviembre de 1973.

José Alfredo manifestó su vocación por el canto, su amor por la música y su facilidad para componer a muy temprana edad, nació el 19 de enero de 1926, y aunque murió joven, a los 47 años, creó 280 temas que fueron interpretados por voces magistrales como la de Jorge Negrete, Miguel Aceves Mejía, Lola Beltrán, Antonio Aguilar, Javier Solís, y Lucha Villa.

Lucha Villa y José Alfredo cantaron juntos en televisión temas de la creación del cantante como “Si nos dejan”, “A pesar de la enorme distancia”, “Que se me acabe la vida”, “Cuando nadie te quiera”, “Cuatro copas”, “Las ciudades”, “El siete mares” y “Pa’ todo el año”, este último interpretado en la explanada del Estadio Azteca en 1969.

Entre José Alfredo Jiménez y Lucha Villa había química y suma de talentos.

Fueron interpretaciones llenas de sentimiento, admiración mutua y una gran complicidad, para muchos, las miradas entre ellos revelaron sentimientos que iban más allá de una amistad, fue en una charla con el periodista Guillermo Pérez Verduzco, 10 años después de la muerte del compositor, cuando Lucha fue cuestionada sobre si estuvo enamorada de él.

Un largo silencio reflexivo antecedió la respuesta de la cantante, para después responder:

“¿Qué le diré?…yo creo que sigo enamorada de él”...

E intentó explicar su sentir con dos canciones, primero con “La mano de Dios”, y después de decir que creía seguir enamorada de él, agregó.

“Si usted puede oír: Solamente la mano de Dios podrá separarnos, las demás opiniones mi cielo me salen sobrando, yo seré para ti nada más, te lo digo llorando, cuando tú me trajiste tu amor ya te estaba esperando, nadie sabe ni puede decir las cosas de amores porque todos se entregan borrachos de amor en el mundo, es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones, que mi amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo”.

Anuncio promocional del programa "Noches tapatías", con José Alfredo Jiménez y Lucha Villa.

Y para que quedara claro su sentir por el intérprete nacido en Dolores Hidalgo, Guanajuato, sumó parte de la letra de un segundo tema, “A la luz de los cocuyos”, y comenzó a cantar: "Ay amor de mis amores, te vengo a cantar mi copla, ando lleno de ilusiones y quiero besar tu boca, quiero decirte cositas que traigo dentro del alma, pero como son bonitas quiero decirlas con calma, yo no sé si vaya yo, yo no sé si vengas tú, pero has de sentir mis besos y yo he de sentir los tuyos y hemos de quedarnos presos a la luz de los cocuyos, te quiero mirar bonito, sin penas ni sin orgullos y quiero echarme en tus brazos a la luz de los cocuyos”.

Para finalizar su reveladora confesión Lucha dijo:

“¿Le sirve de respuesta o no?”...

El clásico "La Mano de Dios" habla del amor eterno e inquebrantable, su letra sencilla y poderosa hace mención de un amor predestinado, "unidos del alma", donde solo "la mano de Dios podrá separarnos".

El cantante encontró en Lucha Villa a una de sus mejores intérpretes y a una ferviente defensora de su legado, un legado que nadie ha podido igualar porque simplemente José Alfredo Jimenez sigue siendo el Rey.

rad