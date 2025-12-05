Cinco meses antes de que Jorge Negrete falleciera, el actor, que recién había cumplido 42 años, desafió su estado de salud para filmar lo que sería su última película, “El rapto”, junto a su esposa María Félix, con quien se había casado un año atrás; fue esta película, de Emilio “El Indio” Fernández, donde la muerte del “Charro Cantor” apareció como un presagio.

Negrete venía de tener una exitosa temporada en el Teatro Lírico junto a Pedro Infante, fue la única ocasión en la que los dos astros de la Época de Oro del cine mexicano estuvieron juntos en un escenario; en cine, actuaron en “Dos tipos de cuidado”, y aunque parecía que los éxitos se seguirían sumando en la vida de Negrete, su estado de salud le hizo una mala jugada.

El cantante padecía cirrosis hepática del tipo de Laennec, que consiste en una degeneración del hígado con atrofia de células hepáticas. Negrete tenía una amenaza médica latente: La presión de la sangre en sus venas abdominales no tardaría en producirle una hemorragia mortal, y aunque estuvo hospitalizado en varias ocasiones previo a su fallecimiento, la prensa de la época y los seguidores del “Charro Cantor” no sabían la gravedad de la situación.

La despedida de Jorge Negrete en el cine

La educación en canto lírico le dio a Jorge Negrete una técnica vocal muy sólida, pese a estar enfermo, nunca dejó de cantó de manera formidable, en la película "El rapto” interpreta varios temas como “Parranda larga”, “Ojos tapatíos” y “Hasta luego”.

Escena de "El rapto", la última película de Jorge Negrete en la que actuó con su entonces esposa María Félix.

Al inicio del filme canta el tema “El jinete”, de la autoría de José Alfredo Jiménez, la canción, escrita en los años 50, narra la historia de un hombre enamorado que va cabalgando solo y herido por la pérdida de la mujer a la que amaba.

La imagen del cantante a caballo es melancólica, es un momento de nostalgia y resignación ante lo que viene, es una canción ranchera de desamor y duelo extremo﻿, donde la muerte se presenta casi como un consuelo frente a un sufrimiento que ya no tiene remedio.

Andrés Soler dice una frase lapidaria sobre Ricardo Alfaro, el personaje que interpreta Negrete en la cinta: "Mucho me temo que no lo volveremos a ver", y efectivamente, esa fue la última vez que Negrete participó en una película, cuyo estreno se hizo en 1954, después de Jorge había muerto.

Jorge Negrete falleció el 5 de diciembre de 1953 en el hospital Cedros del Líbano, en Los Ángeles, en México, en las salas de cine, se guardaron cinco minutos de silencio en señal de luto.

EL UNIVERSAL reportó que medio millón de personas lo despidieron cuando sus restos llegaron a la Ciudad de México.

Letra de la canción "El Jinete"

Por la lejana montaña

Va cabalgando un jinete

Vaga solito en el mundo

Y va deseando la muerte

Lleva en su pecho una herida

Va con su alma destrozada

Quisiera perder la vida

Y reunirse con su amada

La quería más que a su vida

Y la perdió para siempre

Por eso lleva una herida

Por eso busca la muerte

Con su guitarra cantando

Se pasa noches enteras

Hombre y guitarra llorando

A la luz de las estrellas

Después se pierde en la noche

Y aunque la noche es muy bella

Él va pidiéndole a Dios

Que se lo lleve con ella

La quería más que a su vida

Y la perdió para siempre

Por eso lleva una herida

Por eso busca la muerte

Por eso lleva una herida

Por eso busca la muerte

Ay, ay, ay

