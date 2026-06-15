EL UNIVERSAL te invita a participar en la segunda edición del encuentro “Off The Record” junto con el columnista Salvador García Soto, en donde los asistentes podrán degustar un desayuno mientras se desarrolla una charla personal con el autor de la columna Serpientes y Escaleras, publicada en este diario. Además, los suscriptores de esta casa editorial tendrán acceso a un precio especial para participar en el evento.

La convivencia se llevará a cabo el próximo jueves 23 de julio a las 10:45 horas dentro del restaurante The Capital Grille, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, sobre la avenida Paseo de la Reforma.

Quienes reserven los lugares disponibles iniciarán su día con una charlar única al lado de García Soto y un desayuno gourmet.

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Menú del desayuno con Salvador García Soto

El menú que degustarán los asistentes la mañana del 23 de julio incluirá:

Jugo de naranja, toronja o verde

Fruta fresca de temporada

Un plato fuerte: omelette de espinaca y queso mozzarella con guarnición de tocino

Variedad de pan dulce y salado hecho en casa

Café americano o infusiones

Los suscriptores de EL UNIVERSAL tendrán acceso a un precio reducido. Para conocer los costos y reservar tu lugar, envía un mensaje de WhatsApp al 55 7960 9672 o llama a los teléfonos 55 5237 0800 / 55 9156 9157.

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Además, al ser suscriptor puedes obtener un 15% de descuento en el total de tu cuenta cualquier día de la semana.

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The Capital Grille

Reconocido por sus cortes de res añejados y su carta de vinos galardonados, este restaurante está ubicado sobre avenida Paseo de la Reforma 250, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

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Desde su terraza se obtiene una vista privilegiada acompañada de una atmósfera de sofisticación y elegancia que busca crear una experiencia gastronómica inolvidable. Cuenta con servicio de 13 a 23 horas de lunes a viernes y de 13 a 18 horas los domingos.

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¿Quién es Salvador García Soto?

Salvador García Soto es un reconocido periodista y analista político mexicano con más de 15 años de trayectoria. Ha colaborado en medios de comunicación como EL UNIVERSAL, Heraldo Radio y Televisa.

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En 2001, fue galardonado con la medalla “Luis M. Farías” en la categoría de análisis político por la Asociación Nacional de Locutores de México.

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