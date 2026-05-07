La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, entregó las obras de rehabilitación de una cancha de basquetbol en la Plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez, como parte de la estrategia de recuperación de espacios públicos.

Además, dichos trabajos también se hicieron como homenaje al rapero mexicano Óscar Botello, mejor conocido como Milkman.

La demarcación explicó que Milkman, rapero mexicano y residente de la Cuauhtémoc, buscó al gobierno de Rojo de la Vega para presentar un proyecto de recuperación de esta cancha con un diseño propio, pues coincidía con la aspiración de la alcaldesa de regresar espacios para que niñas, niños y jóvenes puedan disfrutar de ellos.

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"Fue Milkman quien nos contactó [...] nos dijo que él quería recuperar esta cancha aquí en la colonia Juárez; un vecino, un artista, y en el camino lamentablemente perdió la vida. Y nosotras hoy queremos honrar su vida, honrar su talento, honrar su diseño haciendo esta cancha que era un sueño para él. Era un sueño dejársela a su comunidad", expresó.

La cancha, con acceso desde las calles Versalles y Liverpool, es uno de los más de 40 espacios públicos recuperados como parte de la estrategia "Renace Cuauhtémoc"; en este caso, los trabajos de rehabilitación de herrería y pintura fueron posibles gracias a la colaboración con el sector privado.

"Nosotras creemos en la inversión pública y privada, en conectar a la gente, en escuchar buenas prácticas de otros gobiernos; todo lo que sume a las y los vecinos de esta alcaldía, siempre vamos a estar impulsándolo para que vivan mejor, para recuperar espacios, para que tengan seguridad, para que vivan en paz", señaló la alcaldesa ante vecinos.

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Alessandra Rojo de la Vega refrendó el compromiso de su administración de continuar con la recuperación y ordenamiento de espacios para las familias de la Cuauhtémoc, con acciones como el retiro de autos en situación de abandono, la remisión de quienes tiran basura en la calle y de quienes lucran de forma indebida con el uso de la vía pública, acciones que han logrado que la Cuauhtémoc sea la demarcación que más ha disminuido la percepción de inseguridad en sus habitantes (más de 7 puntos porcentuales), de acuerdo con datos del Inegi.

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