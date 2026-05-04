La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, firmaron una Carta de Amistad que destaca la coincidencia entre ambas administraciones para gobernar con perspectiva de libertad, democracia y participación ciudadana.

Durante el encuentro privado que tuvieron en la sede de la demarcación, también se dio un intercambio de prácticas de gobierno y experiencias en materia de desarrollo económico, turismo y gestión urbana.

Alessandra Rojo recibe a Isabel Díaz, presidenta de la Comunidad de Madrid; firman Carta de Amistad. Foto: Especial.

La alcaldía informó que, al filo del mediodía de este lunes, la alcaldesa dio la bienvenida a la presidenta madrileña en la explanada del edificio sede. Ambas subieron juntas las escalinatas para sostener una reunión privada en la oficina de la alcaldesa.

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Posteriormente, se trasladaron al Salón Cabildos, donde ya esperaban integrantes de ambos gabinetes, así como representantes del sector público y privado, para dialogar sobre los retos que implica gobernar territorios con alta actividad económica, turística y social, como lo son la alcaldía Cuauhtémoc y la Comunidad de Madrid.

Alessandra Rojo recibe a Isabel Díaz, presidenta de la Comunidad de Madrid; firman Carta de Amistad. Foto: Especial.

“En este contexto, se compartieron experiencias relacionadas con políticas públicas que han impulsado el dinamismo económico en Madrid, particularmente aquellas enfocadas en facilitar la inversión, fortalecer a pequeñas y medianas empresas y generar condiciones para el crecimiento. Entre ellas, destaca la política de reducción de impuestos implementada por la Comunidad de Madrid, que ha representado un ahorro acumulado para las y los madrileños durante los últimos años, como parte de una estrategia orientada a incentivar la actividad económica”, detalló en un comunicado.

También se abordaron modelos de desarrollo urbano y vivienda, así como estrategias para potenciar el turismo y aprovechar eventos internacionales como motor económico. Madrid, por ejemplo, ha consolidado una oferta turística que en 2025 superó los 16 millones de visitantes, con una derrama económica significativa y más de 300 mil empleos vinculados al sector.

“Para la Alcaldía Cuauhtémoc, este intercambio cobra relevancia en la antesala del Mundial 2026, donde la demarcación se prepara para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales, y busca generar condiciones para que esa derrama económica se traduzca en oportunidades reales para vecinas y vecinos”, expuso.

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