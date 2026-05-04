La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reportó la realización de su primer acuerdo reparatorio en modalidad virtual, como parte del fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC).

El acuerdo se llevó a cabo el 24 de abril de 2026, derivado de un caso por presunta administración fraudulenta entre una persona moral y un particular. La sesión se realizó por videollamada debido a que la persona imputada se encontraba en Cancún. Ambas partes aceptaron el procedimiento conforme a la ley.

Como resultado, la persona imputada reconoció su responsabilidad y se comprometió al pago de 10 mil pesos por concepto de reparación del daño, con fecha límite al 31 de agosto de 2026.

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Este ejercicio se da en el contexto de la implementación de un programa de capacitación en MASC dirigido a 160 personas servidoras públicas, enfocado en mediación, conciliación y justicia restaurativa. La formación, coordinada por el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores, se desarrolla en 11 sesiones entre abril y septiembre de 2026.

La Fiscalía capitalina informó que estas acciones buscan ampliar el uso de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos penales, priorizando la reparación del daño y reduciendo la necesidad de procesos judiciales.

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