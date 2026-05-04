El Metro informó que todas sus áreas están preparadas para participar, este 6 de mayo, en el primer Simulacro Nacional 2026, que tiene como objetivo fomentar la cultura de la protección civil en la población y fortalecer las capacidades de reacción ante este tipo de fenómenos naturales.

El Metro recordó que mantiene un protocolo específico y coordinado para salvaguardar la integridad física de las personas usuarias y trabajadoras.

Las áreas que participan de forma inmediata y estratégica son: los Puestos Centrales de Control (PCC), Transportación, Instalaciones Fijas, Seguridad Institucional, Seguridad Industrial e Higiene, Mantenimiento de Material Rodante y Protección Civil.

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Durante el simulacro las 12 Líneas del Metro efectuarán el protocolo correspondiente en cada una de las 195 estaciones.

Al recibir la alerta, el personal del Metro en las estaciones solicitará a las y los usuarios acatar las disposiciones al respecto.

Las acciones a cumplir son:

Mantener la calma; evitar correr, gritar o empujar

En caso de estar a bordo de tren, se debe permanecer al interior del mismo, no intentar salir del vagón

Los usuarios que se encuentren en el andén deben replegarse a las paredes

Si el personal del Metro lo indica, seguir la ruta de evacuación

No rebasar la línea amarilla

No invadir las vías o túneles de las estaciones

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Al momento del simulacro, los trenes en circulación detendrán su marcha en el andén durante tres minutos; los convoyes que se encuentren en interestación deberán llegar a la estación próxima.

En ese lapso son revisadas las instalaciones para corroborar que sea seguro reanudar el servicio.

En los inmuebles del Metro, los brigadistas coordinarán el desalojo de oficinas administrativas, talleres y locales técnicos, además de los dos Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) del organismo; antes del regreso del personal, todas esas instalaciones son revisadas.

Cabe mencionar que, en caso de actividad telúrica real, como la de hoy por la mañana, las instalaciones de la red son zonas de menor riesgo, por lo cual es importante que quienes las usen tengan presente qué hacer si ocurre un sismo.

dmrr