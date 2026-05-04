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A partir del martes 5 de mayo iniciará una nueva que durará hasta el viernes 8 de mayo, por lo que se prevén temperaturas diarias máximas muy calurosas, de 29° a 32° Celsius en la mayor parte de la Ciudad de México.

Ante esto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial para la población.

Durante estos días se espera cielo parcialmente nublado, elevado índice de radiación ultravioleta y lluvias aisladas por la tarde.

Emiten recomendaciones ante ola de calor en CDMX

Por lo anterior, la SGIRPC emitió las siguientes recomendaciones para los próximos días:

  • No te expongas por tiempo prolongado al sol, permanece en lugares frescos y ventilados.
  • Usa bloqueador solar.
  • Bebe abundantes líquidos.
  • Viste con ropa ligera de colores claros, utiliza gafas para sol, sombrilla, sombrero o gorra.
  • Evita comer en la vía pública, debido a que los alimentos se descomponen rápidamente.
  • Presta atención a las personas de tu entorno, especialmente a bebés, infantes y adultos mayores, así como mascotas y animales de compañía.

LL

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