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La continúa en la Ciudad de México, por lo que este viernes 1 de mayo seguirá muy caluroso el ambiente, con alto índice de radiación ultravioleta, por lo que se recomienda a la población usar bloqueador y tomar precauciones en caso de salir.

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Particularmente entre las 13:00 de la tarde y las 18:00 horas se esperan temperaturas altas en la mayor parte de la ciudad, con máximas que alcanzarán los 31° Celsius y mínimas de hasta 17° Celsius.

Además, se encuentra activa la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde de este viernes en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

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Para la tarde se esperan algunos nublados y lluvias ligeras, principalmente en el sur y poniente de la CDMX.

Habrá vientos del sur de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

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afcl

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