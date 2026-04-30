Ola de calor en México desata la mejor lluvia de memes a prueba de altas temperaturas; así reaccionaron los usuarios

Las altas temperaturas en el país continúan y el sentido del humor unió a los mexicanos con una ola de memes que se volvió tendencia en redes sociales.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), esta semana hubo alerta amarilla debido al calor extremo en al menos 23 estados, incluyendo la Ciudad de México.

Ante ello, usuarios de ‘X’ crearon los mejores memes para olvidarse de la ola de calor y añadieron una dosis de humor para mitigar el clima.

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Así reaccionaron los internautas a las altas temperaturas. Foto: redes sociales

Los mejores memes que dejó la ola de calor

Los internautas se unieron para quejarse del clima sofocante que tomó por sorpresa a la ciudad esta semana.

Así reaccionaron los internautas a las altas temperaturas. Foto: redes sociales

En esta lluvia de memes, los lugares para resguardarse del calor causaron sensación.

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Así reaccionaron los internautas a las altas temperaturas. Foto: redes sociales

Las situaciones más peculiares también causaron novedad con tal de tener aire acondicionado.

Así reaccionaron los internautas a las altas temperaturas. Foto: redes sociales

Asimismo, en varios estados la gente va a cualquier parte con ventilador portátil para soportar el calor.

Así reaccionaron los internautas a las altas temperaturas. Foto: redes sociales

Otro de los temas que resaltaron los usuarios es el acierto de las mamás mexicanas por preparar caldo de pollo y de res para comer en plena ola de calor.

Así reaccionaron los internautas a las altas temperaturas. Foto: redes sociales

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