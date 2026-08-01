Los ecos que todavía resuenan sobre la desaparición de la activista Alicia de los Ríos Merino en 1978 y los procesos de búsqueda por parte de su hija, la historiadora Alicia de los Ríos, podrán ser vistos en la obra Vuelos nocturnos sobre un mar sin fondo, puesta en escena que inicia temporada hoy en el Foro La Gruta, en el Centro Cultural Helénico.

La obra, producida por la compañía Teatro Línea de Sombra, construye un vuelo poético que entrelaza distintas voces, materiales y temporalidades a partir de una investigación que abarca entrevistas con periodistas, peritos, historiadores, defensores de derechos humanos, familiares, vecinos y personas vinculadas con los hechos.

La puesta retoma la desaparición de Alicia de los Ríos Merino, militante de la Liga Comunista 23 de septiembre y desaparecida durante la Guerra Sucia, para construir un relato sobre las desapariciones en México de forma histórica, ya que la problemática de las desapariciones forzadas es vigente.

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En entrevista, su hija, Alicia de los Ríos da más detalles sobre el proceso creativo de la puesta en escena, y señala que la intención es mostrar que la historia no es estática y que la obra nos trae de vuelta esos hechos dolorosos sobre la desaparición de su madre.

“Creo que los historiadores somos muy esclavos del tiempo, entonces, claro, el tiempo es performático, sobre todo en el arte, entonces en la obra damos grandes e importantes saltos del tiempo, pasamos de un momento a otro, vamos y retrocedemos, la obra no es estática, va muy de prisa”, señala.

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Gran parte de la puesta se sustenta en la investigación de los archivos, señala la historiadora.

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“La obra tiene que ver con cómo mostramos el archivo, que a lo mejor podrá ser corto, pues Alicia desapareció a los 25 años, pero en realidad va más allá de su trayectoria, es el archivo de su búsqueda, de los procesos de investigación, que no se sustenta en sólo una persona, sino en miles, y no tiene un tinte biográfico, creo que la obra podría referirse también a cualquier persona desaparecida”, detalla.

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De los Ríos refiere que la búsqueda de su madre no abandona al archivo para trasladarse al escenario, sino que lo complementa para construir la poética de la obra. “No son cosas separadas, esta obra se suma al archivo de esa búsqueda, mi temor al inicio fue saber que no soy actriz, soy docente, investigadora, pero eso, justo, es lo que la gente verá, alguien que desde la infancia está en la búsqueda de alguien que desapareció”.

El objetivo, remarca, es hacer que el archivo viva y lo puedan ver quienes asistan a la obra.

“Se entiende que no verán a una actriz, van a ver a una persona que les está abriendo ese archivo, la historia de esos momentos”.

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Un reto para construir el relato fue sintetizar la gran cantidad de archivos alrededor de la desaparición de Alicia de los Ríos Merino. “Fue un reto, pero creo que salió de una forma rápida, porque, para el ojo de los artistas que conformaron la obra, para ellos fue más sencillo determinar la contundencia de los archivos y agregarlos o no”.

Para la investigadora, el fenómeno de la desaparición que hoy azota al país tiene una de sus explicaciones en las desapariciones cometidas en el periodo de la Guerra Fría. “Estoy convencida de que si la desaparición se acrecentó de esta forma en este siglo fue justo porque fue un ejemplo del crimen perfecto cimentado en la impunidad”.

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La obra estará disponible hasta el 23 de agosto, con funciones de viernes a domingo.

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