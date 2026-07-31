"Creo que esto de descubrir el hilo negro y revolucionar la historia de la música es francamente difícil. Luego el resultado es una paradoja porque no va absolutamente a nada, no suena original y no va a ningún lado. Yo creo que muchas de estas obras son muy fallidas porque se olvidan de que la cuestión también tiene que ver con la emoción y la expresividad. El arte y la música hablan de la experiencia humana en todos los sentidos, no lo veo de otra manera", afirmó la compositora Gabriela Ortiz, durante la mesa de diálogo que sostuvo con la periodista Adriana Malvido sobre "La Reina Roja", obra para orquesta cuyo estreno mundial es hoy, dentro de la programación del quinto Festival PAAX GNP y que su directora artística, Alondra de la Parra, le comisionó. La charla fue moderada por los críticos musicales Gerardo Kleinburg y Lázaro Azar.

"La Reina Roja" se inspira directamente en el libro homónimo escrito por Malvido a partir de su cobertura periodística del descubrimiento que la arqueóloga Fanny López Jiménez hizo del sarcófago de la Reina Roja de Palenque, la esposa de Pakal "el Grande", hace 32 años.

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"Todos tenemos influencias. Son bienvenidas, no conozco a nadie que no tenga influencias. En la segunda mitad del siglo XX hubo una actitud fuerte en la música contemporánea: que había que innovar, el modernismo llevado al punto extremo de racionalizar absolutamente todo y escribir música para otros compositores (...) A mí sí me interesa el escucha, el público, el intérprete".

Las palabras de Ortiz sobre innovación y originalidad respondieron a un comentario de Azar sobre la inspiración e influencias de "La Reina Roja". Una obra que sin ser ella, dijo Azar, remite un poco a Heitor Villa-Lobos y "A Floresta do Amazonas": "En ese primer momento, ese amanecer, esas luminiscencias, Gabriela logra algo fantástico: que tengamos la imagen sonora de lo que sería la imagen visual. Tú nos lo ubicas al amanecer", dijo.

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Palabras entrelazadas con una cuestión previa de Kleinburg, ¿qué es aquello a lo que no suena "La Reina Roja"? Lo cual abrió la discusión hacia lo difícil que es definir la identidad de una nación tan compleja como México.

Ortiz fue enfática: "Todos tenemos un árbol genealógico sonoro. No hay compositor que no lo tenga. Todos venimos de algo. Evidentemente yo tengo unas ramas bastante sólidas en ese árbol". Y enlistó a Stravinsky, Revueltas, Bartók, Ravel y, por supuesto, el libro de Malvido:

"Me encanta dialogar con el libro de Adriana. Me encanta dialogar con quien esté abierto a escuchar lo que yo hago, y esto para mí es muy importante".

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Malvido mencionó la identificación que siente con Ortiz, en su respectivo campo, la forma en la que atrapó algo inherente y sensorial, casi el espíritu de la Reina Roja. "Me encanta la lectura de Gabriela porque cuando estás en Palenque los sonidos te absorben totalmente, la naturaleza te absorbe totalmente: las luciérnagas, la lluvia, los monos araguatos. Es muy impresionante".

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Y a su vez habló de una influencia central para ella: el polaco Ryszard Kapuściński, quien abogó por un periodismo que tocara los cinco sentidos, recordó Malvido: "Para mí eso es una regla, y más en una historia así. Entonces, creo que Gabriela lo entendió perfectamente bien. Cuando los arqueólogos o los historiadores te narran los rituales de la muerte después de enterrar a un personaje de ese calibre, no era enterrarlo y adiós. Duraba años toda la ceremonia (...) No hay nada gratuito, todo tiene su importancia, y siento que Gabriela tuvo esa lectura también de los cinco sentidos. La selva, los colores, es irrepetible".

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Después de su estreno mundial, "La Reina Roja" se presentará en varios países europeos.

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