Tepic, Nayarit.- En la administración del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero se han registrado únicamente ocho casos de abigeato, según la información del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP), retomadas por TResearch International.

Nayarit es la entidad que se ubica entre los estados con menor número de denuncias. por ello, el mandatario estatal Miguel Ángel Navarro Quintero afirmó que estos resultados reflejan el esfuerzo conjunto entre el Gobierno de México, el Gobierno de Nayarit y las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia para prevenir y combatir el abigeato en las comunidades rurales.

El gobernador dijo que la protección del patrimonio de las familias ganaderas es una prioridad para su administración. Foto: Especial

Además, dijo que la protección del patrimonio de las familias ganaderas es una prioridad para su administración, ya que esta actividad representa una fuente de ingresos y desarrollo para miles de productores, además de contribuir de manera importante a la economía estatal.

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Navarro Quintero reiteró que continuará fortaleciendo la coordinación con autoridades federales y municipales para reforzar las labores de vigilancia, prevención y acceso a la justicia, con el objetivo de mantener la tranquilidad en el campo nayarita y brindar mayor certeza a quienes se dedican a la ganadería.

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