Culiacán. - La Fiscalía General del Estado investiga el ataque a balazos que sufrió una madre cuando trasladaba en su vehículo a su hijo de solo un año de edad, los cuales resultaron heridos en la colonia Francisco I. Madero del municipio de Escuinapa, a fin de identificar a los agresores y proceder a su captura.

El presidente municipal de Escuinapa, Víctor Díaz Simental, confirmó que la mujer de nombre Yuridia “N”, de 35 años, en compañía de su madre y abuela del menor Ulises “N”, viajaban en un vehículo por la calle Aldama, cuando fueron blanco de disparos, por lo que la madre e hijo tuvieron que ser trasladados a un hospital.

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Señaló que familiares de las víctimas que viven cerca del lugar fueron los que les prestaron auxilio y en la misma unidad los llevaron a que recibieran atención médica en un hospital, en tanto que las autoridades judiciales iniciaron las investigaciones del atentado.

El alcalde lamentó este nuevo hecho de violencia en su territorio por lo que estableció que la autoridad judicial pueda identificar a los agresores y determinar el motivo de este ataque contra dos mujeres y un niño que viajaban en una unidad motriz.

Los datos que se conocen es que las dos mujeres y el niño recién habían iniciado su viaje cuando al parecer dos personas del sexo masculino descendieron de un vehículo y les dispararon en varias ocasiones, la abuela del menor que resultó ilesa entró en una crisis nerviosa, por lo que tuvo que ser atendida en el mismo hospital.

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