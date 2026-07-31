[Publicidad]
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado para este viernes 31 de julio en la Ciudad de México.
Se prevén lluvias fuertes e intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo en la mayor parte de la ciudad, particularmente entre las 18:00 y las 21:00 horas.
Lee también Urgen atender pestilencia en presa
Durante el día los vientos serán variables de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.
La temperatura máxima prevista para las próximas 24 horas alcanzará los 26° Celsius, mientras que la mínima será de 15° Celsius.
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
"Spider-Man: Brand New Day" recauda 72 millones de dólares y rompe récord de preestrenos
Estados
Caso Dafne Zapata: Defensa de Danna Yannina acusa al Poder Judicial de no entregar videograbaciones de la audiencia; "es un derecho", señalan
Economía
En primer semestre se dejan de financiar 29 mil 531 autos nuevos, reporta la AMDA; promedio nacional de financiamiento fue de 75%
Mundo
EU impulsa reglas más estrictas de inglés para tripulaciones mexicanas en trenes; tienen "dificultades para entender", argumenta
Espectáculos
¿Brujería en LCDLFMX4? Ceriani acusa a Galilea Montijo de embrujar a la audiencia
Viral
¿Por qué estamos de mal humor cuando tenemos hambre? Te decimos como reacciona tu cuerpo
Al día
¿Trabajas sentado todo el día? Estas son las señales de que tu postura está dañando tu cuerpo
Fútbol
¿Dónde ver Querétaro vs Tigres EN VIVO? Canales y horarios de la Jornada 3 de la Liga MX