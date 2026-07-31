Metrópoli | 31-07-26 | 11:05 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado para este viernes 31 de julio en la

Se prevén lluvias fuertes e intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo en la mayor parte de la ciudad, particularmente entre las 18:00 y las 21:00 horas.

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Durante el día los vientos serán variables de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

La temperatura máxima prevista para las próximas 24 horas alcanzará los 26° Celsius, mientras que la mínima será de 15° Celsius.

afcl/apr

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