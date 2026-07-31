Naucalpan, Méx.— Colonos de Tecamachalco denunciaron los malos olores que emanan de la Presa San Joaquín y solicitaron la intervención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (Segiagua), al señalar que desde hace dos semanas el ambiente resulta insoportable para quienes viven cerca del vaso regulador.

“Estar sentado en la sala de la casa no es nada agradable. Te sientas en la sala y el olor está ahí. Te levantas a comer y sigue ahí. No es por momentos, es permanente; [el olor] entra a las casas. Es el clásico olor a excremento”, describió Jesús Cabrera, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Asociación de Colonos de Tecamachalco, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Afirmó que el problema obliga a cerrar puertas y ventanas de las viviendas, pues el mal olor se percibe desde las primeras horas del día y hasta la noche.

Jesús Cabrera explicó que después de tres o cuatro días sin lluvia, el agua estancada comienza a asentarse, aumentan los procesos de descomposición y el olor se extiende por la zona.

“Llegan muchos escurrimientos de Tacubaya de la parte alta de Cuajimalpa, la Herradura. Basta que haya tres o cuatro días sin llover para que se empiece a asentar y evaporar el agua. Entonces todas las bacterias que tienen la cualidad de ser olorosas, empiezan a hacer de las suyas”, expuso.

El representante de los colonos señaló que la falta de atención a la presa por parte de las autoridades, es “dañar el patrimonio de los ciudadanos”.

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La Barranca de Tecamachalco comprende alrededor de 21 kilómetros cuadrados y atraviesa municipios del Estado de México y alcaldías de la Ciudad de México, entre ellas Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, además de Naucalpan y Huixquilucan.

Esa condición, de acuerdo con el representante vecinal, implica la participación de distintas autoridades en su manejo. “La Conagua ha dado la administración a Segiagua”.

Recordó que, hace ocho años, “se enterró de la barranca Tecamachalco todos los ductos y logramos que se separaran las aguas, que estuvieran menos contaminadas. Pero aún cuando tiene estos ductos en distintas partes hay zonas que están a cielo abierto y que no se van al área del drenaje y al colector sino que se mezclan (...) con las aguas pluviales”.

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