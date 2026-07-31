Elementos de la Fiscalía General de la República, con apoyo del Ejército mexicano y Guardia Nacional, ejecutaron una orden de cateo en las instalaciones de una empresa de reciclado de aceites asentada en el municipio veracruzano de Coatepec.

El abogado de la empresa Evkadi Servicios Ecológicos S.A. de C.V., dueña del centro de almacenamiento, José Roberto Name Acosta, reportó que finalmente se llevó a cabo la dirigencia tras una denuncia anónima señalando a la compañía de supuestas irregularidades.

El representante legal denunció que durante el cateo se le impidió el acceso para verificar que las autoridades realizaran adecuadamente la diligencia, lo cual-acusó- es una violación al debido proceso.

El abogado afirmó que la propia empresa está a favor del cateo para que se verifique su legal operación, sin embargo lamentó que se viole la ley al impedir que el representante de la compañía se encuentre presente durante la diligencia para verificar que no haya anomalías durante la misma.

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Fuerzas federales se habían apostado desde inicio de la semana en los accesos de la empresa en espera de una orden de cateo, la cual finalmente se liberó y se llevó a cabo la revisión.la.mañana de hoy.

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La compañía ha asegurado -desde que se reportó en diversos medios que operaban supuestamente como centro huachicolero-, que operan de manera normal y con todos los permisos oficiales.

La compañía recordó que en sus instalaciones se procesan residuos oleosos del sector industrial, es decir, recibe desechos para someterlos a un proceso de reciclaje y valorización como combustible alterno.

Y detalló que incluso el pasado 28 de julio fue inspeccionada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en una visita ordinaria en la que no se asentó ninguna irregularidad.

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Incluso el Gabinete de Seguridad rechazó que en el lugar operara una refinería clandestina.

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