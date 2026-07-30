La empresa Servicios Ecológicos EVKADY, la cual opera en Veracruz con residuos oleosos del sector industrial, rechazó que haya sido intervenida por fuerzas policiales o que realicen actividades ilícitas.

Tras la publicación de un falso cateo en sus instalaciones y señalamientos de presuntas actividades de huachicol en su planta del municipio de Coatepec, la compañía informó que operan de manera normal y con todos los permisos oficiales.

En un comunicado de prensa, precisó que si bien elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina acudieron a sus instalaciones por una presunta denuncia anónima que acusó falsamente la venta de combustible de procedencia ilícita, la empresa trabaja como de costumbre sin que haya sido intervenida.

Recordó que en sus instalaciones se procesan residuos oleosos del sector industrial, es decir, recibe desechos para someterlos a un proceso de reciclaje y valorización como combustible alterno.

"Lo que hacemos es reciclar residuos para evitar que contaminen el suelo y el agua. EVKADY cuenta con todas las autorizaciones federales, estatales y municipales vigentes" precisó.

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En ese sentido detalló que incluso el pasado 28 de julio fue inspeccionada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en una visita ordinaria en la que no se asentó ninguna irregularidad.

La compañía dijo que cada residuo que manejan está documentado y es tastreable mediante manifiestos oficiales.

"Nos duele profundamente que una denuncia anónima haya puesto en entredicho el nombre de una empresa que durante años ha trabajado en beneficio del medio ambiente y de la comunidad de Coatepec", lamentó.

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Y recordó que detrás de la empresa hay decenas de familias que dependen de este trabajo, y una actividad que, lejos de dañar, protege el entorno.

"Confiamos en que este malentendido quedará aclarado en breve. Mientras tanto, seguiremos operando con la transparencia con la que actuamos cotidianamente".