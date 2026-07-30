Diputados locales del PAN y Movimiento Ciudadano pidieron transparentar con claridad los recursos gastados para la realización de obras durante el Mundial.

La panista Lizzette Salgado solicitó al Gobierno capitalino un informe detallado sobre las obras, contratos y recursos públicos ejercidos con motivo de la Copa Mundial, al considerar que persisten inconsistencias e insuficiente información sobre el destino del gasto.

Al presentar un Punto de Acuerdo durante la Diputación Permanente en el Congreso local, la legisladora dejó claro que Acción Nacional acompañó durante los últimos dos años las acciones para que la Ciudad de México aprovechara la oportunidad que representó la realización del Mundial, mediante propuestas para fortalecer la promoción turística, la movilidad, la seguridad y la protección civil.

La panista Lizzette Salgado solicitó al Gobierno capitalino un informe detallado sobre las obras, contratos y recursos públicos ejercidos con motivo de la Copa Mundial. Fotos: Arantxa Meave y Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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“Durante dos años discutimos cómo hacer un buen Mundial; hoy nos corresponde revisar cómo se gastó el dinero del Mundial”, señaló.

Afirmó que su solicitud no pretende descalificar un evento internacional que generó actividad económica y colocó a la capital del país en los ojos del mundo, sino exigir transparencia sobre el uso de los recursos públicos.

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Explicó que existen diversos aspectos que deben aclararse, entre ellos la incorporación como “obras del Mundial” de proyectos previamente existentes, como las Utopías; obras entregadas con deficiencias o de manera apresurada; proyectos que permanecen inconclusos; compromisos anunciados que no llegaron a concretarse y gastos extraordinarios relacionados con los Fan Fest y otras actividades vinculadas con el torneo.

En rueda de prensa, Royfid Torres enfatizó que la claridad no es para partidos políticos o representantes populares, sino para informar a la ciudadanía en qué se gastó (4 de junio de 2026). Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

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En este sentido, el diputado de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, explicó que la Plataforma de Transparencia para las Obras del Mundial 2026 (https://plataforma.transparencia.cdmx.gob.mx/) , presentada por el gobierno de la Ciudad de México para informar a la ciudadanía sobre las obras de infraestructura, movilidad, agua y seguridad incumple con las obligaciones legales y principios constitucionales que rigen la materia, al carecer de detalles de contratos, modalidad de los mismos, empresas que participan, ubicaciones geográficas, permisos, licencias, estudios de impacto ambiental, entre otros.

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En rueda de prensa, el enemista enfatizó que la claridad no es para partidos políticos o representantes populares, sino para informar a la ciudadanía en qué se gastó, cómo, en qué zonas y puedan comprobar dicho gasto.

“Lo que necesitamos son respuestas claras, una verdadera transparencia y eso es lo que solicitamos. Quiero hacer un par de demostraciones para que estemos en el mismo canal de información y evidenciemos como todos estos discursos, porque incluso hay un comunicado por ahí que decía que este portal tiene 5 millones de vistas como si fuera la cumbre de la transparencia, no nos deja mayor mayores datos e información”, sostuvo.

vr/cr