El Metrobús informó que, en colaboración con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a partir del sábado 1 de agosto del 2026, se habilitará un nuevo servicio de conexión entre las Terminales 1 y 2.

El servicio del Metrobús se brindará de lunes a domingo, de las 4:30 a las 00:00 horas, de la Terminal 1 a la Terminal 2, sin salir del AICM.

La frecuencia de paso de los autobuses será de aproximadamente 12 minutos y la tarifa será la misma de la Ruta Quetzalcóatl: $30 pesos.

🗞️ EN COORDINACIÓN CON El @AICM_mx, METROBÚS OPERARÁ EL SERVICIO DE CONEXIÓN ENTRE LAS TERMINALES 1 Y 2 https://t.co/9CIkzZ1C51 pic.twitter.com/LjiIPehOvD — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) July 30, 2026

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El ingreso será con las diferentes formas de pago y acceso con las que cuenta este sistema: Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias de crédito o débito nacionales e internacionales, relojes inteligentes y teléfonos inteligentes con tecnología NFC.

Las zonas de ascenso y descenso estarán debidamente señalizadas y personal en sitio brindará apoyo para orientación y encauzamiento.

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“Es importante que en la Terminal 2, la población usuaria observe el letrero de las unidades, identifique el servicio y lo distinga de la Ruta Quetzalcóatl con destino a la estación Amajac, para evitar contratiempos”, expuso.

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