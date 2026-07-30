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El Metrobús informó que, en colaboración con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a partir del sábado 1 de agosto del 2026, se habilitará un nuevo servicio de conexión entre las Terminales 1 y 2.
El servicio del Metrobús se brindará de lunes a domingo, de las 4:30 a las 00:00 horas, de la Terminal 1 a la Terminal 2, sin salir del AICM.
La frecuencia de paso de los autobuses será de aproximadamente 12 minutos y la tarifa será la misma de la Ruta Quetzalcóatl: $30 pesos.
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El ingreso será con las diferentes formas de pago y acceso con las que cuenta este sistema: Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias de crédito o débito nacionales e internacionales, relojes inteligentes y teléfonos inteligentes con tecnología NFC.
Las zonas de ascenso y descenso estarán debidamente señalizadas y personal en sitio brindará apoyo para orientación y encauzamiento.
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“Es importante que en la Terminal 2, la población usuaria observe el letrero de las unidades, identifique el servicio y lo distinga de la Ruta Quetzalcóatl con destino a la estación Amajac, para evitar contratiempos”, expuso.
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vr/cr
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