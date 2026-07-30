Metrópoli | 30-07-26 | 14:45 |

Un juez de control dictó contra Virginia "N" y Diana "N", detenidas por el delito de despojo por hechos ocurridos en la .

Las dos mujeres continuarán privadas de la libertad en el penal de .

En una audiencia realizada la tarde de este jueves en los juzgados de Doctor Lavista, el juzgador concedió la duplicidad del plazo constitucional para determinar si las dos imputada son vinculadas a proceso o no.

Policías de investigación de la FGJ ejecutaron dos órdenes de aprehensión. Foto: iStock
Policías de investigación de la FGJ ejecutaron dos órdenes de aprehensión. Foto: iStock

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Será hasta el próximo 4 de agosto cuando se retome la audiencia para determinar la situación jurídica de Virginia y Diana.

Las dos imputadas fueron detenidas ayer miércoles en calles de la colonia Doctores, por policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), quienes ejecutaron dos órdenes de aprehensión por el delito de despojo.

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A la salida de la audiencia, Dane, la persona denunciante por el despojo de un inmueble en la calle Matías Romero, en la colonia del Valle, dijo que la defensa de Virginia y Diana no acreditó domicilio alguno donde se le pudieran hacer notificaciones.

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Además de que el juez tomó en cuenta la capacidad de Virginia de "manipular evidencias", así como las presuntas amenazas realizadas, dijo Dane.

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vr/cr

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