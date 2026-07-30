Un juez de control dictó prisión preventiva contra Virginia "N" y Diana "N", detenidas por el delito de despojo por hechos ocurridos en la colonia Del Valle.

Las dos mujeres continuarán privadas de la libertad en el penal de Santa Martha Acatitla.

En una audiencia realizada la tarde de este jueves en los juzgados de Doctor Lavista, el juzgador concedió la duplicidad del plazo constitucional para determinar si las dos imputada son vinculadas a proceso o no.

Policías de investigación de la FGJ ejecutaron dos órdenes de aprehensión. Foto: iStock

Lee también CDMX amplía beneficios fiscales hasta septiembre; habrá descuentos en predial, agua y multas de tránsito

Será hasta el próximo 4 de agosto cuando se retome la audiencia para determinar la situación jurídica de Virginia y Diana.

Las dos imputadas fueron detenidas ayer miércoles en calles de la colonia Doctores, por policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), quienes ejecutaron dos órdenes de aprehensión por el delito de despojo.

[Publicidad]

A la salida de la audiencia, Dane, la persona denunciante por el despojo de un inmueble en la calle Matías Romero, en la colonia del Valle, dijo que la defensa de Virginia y Diana no acreditó domicilio alguno donde se le pudieran hacer notificaciones.

Lee también Brugada resalta políticas de atención a la movilidad humana en CDMX; “contamos con una llave universal de acceso al bienestar para las personas migrantes”

Además de que el juez tomó en cuenta la capacidad de Virginia de "manipular evidencias", así como las presuntas amenazas realizadas, dijo Dane.

[Publicidad]

vr/cr