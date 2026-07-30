Hace tan solo unos meses, Majo Aguilar compartió la felicidad que vivía por una nueva relación, la cual inició poco después de su ruptura con Gil Cerezo, vocalista de Kinky.

En ese momento, la cantante explicó que prefería mantener esa parte de su vida en privado; sin embargo, semanas después se confirmó la identidad de su novio: el bajista de Porter, Diego Bacter.

Aguilar llegó a presumir algunos momentos de su día a día con el músico, pero, aunque parecían tener un noviazgo solido, recientemente reveló que ha vuelto a la soltería.

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Durante una entrevista en “Sale el Sol”, la intérprete de "Cuéntame" habló sobre su ruptura y aseguró que, pese a todo, se mantiene con una actitud positiva:

“Ahorita ya no tengo pareja, pero mi corazón siempre va a sentir amor. Estoy en gratitud absoluta por todo lo vivido”.

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Majo y Bacter incluso llegaron a compartir escenario; en el mismo mes en que se dio a conocer su romance, la cantante fue invitada por Porter para presentarse en el Auditorio Nacional.

La música... su desahogo

Además, señaló que la música y la escritura son formas de desahogo personal, por lo que ya contempla escribir un libro de poemas con estilo japonés.

“Todo lo que me ayuda a desahogarme, que es la escritura, siempre lo hago”, concluyó.

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Actualmente, Majo Aguilar está enfocada en su carrera y se prepara para su presentación individual en el Auditorio Nacional a principios de noviembre.

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