[Publicidad]
Majo Aguilar se unió a los miles de capitalinos que se lanzaron al Ángel de la Independencia tras el triunfo de la Selección Mexicana 1-0 ante Corea en su segundo partido del Mundial 2026.
La cantante, parte de la Dinastía Aguilar disfrutó, entre amigos, del partido, y tras el gol del equipo mexicano, que los coloca como líderes del Grupo A, la nieta de Flor Silvestre se fue a Paseo de la Reforma, lugar en el que por tradición se celebra el triunfo del TRI.
Majo compartió algunas fotos y videos del ambiente de fiesta que había sobre una de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad de México, donde se dieron cita miles de aficionados para festejar el triunfo del equipo dirigido por Javier Aguirre.
Majo compró una máscara con los colores de la bandera de México, con la que pasó desapercibida, sin embargo, algunos seguidores le escribieron en sus redes que sí la reconocieron pero que prefirieron no acercarse para dejarla disfrutar.
Lee también El Tri reparte fe y dudas entre los famosos mexicanos: "Se vale ilusionarse"
La prima de Ángela Aguilar posó sin máscara y con espuma sobre el cabello como parte de la celebración que congregó a miles de capitalinos que armaron una fiesta tricolor.
[Publicidad]
En Guadalajara, donde se jugó el partido, cantantes como Alejandro Fernández y Fher, el vocalista de Maná, se dejaron ver apoyando al seleccionado mexicano.
Eugenio Derbez, amante del futbol y fiel seguidor del Cruz Azul, compartió un divertido video en el que su personaje de El Diablito hace una de las suyas para evitar que fuera gol de Corea y el portero mexicano Tala Rangel se quedara con el balón en una de las jugadas más dramáticas del partido.
Lee también Presentan segunda edición de México Canta; Majo Aguilar y Junior H impulsan el talento mexicano
[Publicidad]
rad
[Publicidad]
Más información
Cultura
Insisten en consejo consultivo para Casa Ramón López Velarde
Mundo
Tras muerte de turista, suspenden paseos en carruajes de caballos en Central Park; defensores de animales piden su abolición
Nación
CNTE señala falta de acercamientos con el gobierno federal para resolver sus demandas; resaltan fortaleza del movimiento
Metrópoli
Clima CDMX: prevén ambiente caluroso y lluvias fuertes para este viernes 19 de junio; termómetro llegará a los 25 grados
Noticias
Sheinbaum destaca "la felicidad que da al pueblo de México" el triunfo de su selección
Educación
20 mil mexicanos se quedan sin visa por no hablar inglés: ¿Quiénes resultaron afectados?
Showbiz
Vuelve Ivana Knoll, la aficionada ‘más sexy’ del Mundial 2026 y se lleva todas las miradas
Educación
Registro de celulares con CURP: ¿Habrá prórroga? Sheinbaum revela cuándo anunciarán la decisión